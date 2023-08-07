人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“闹”中有序、提振消费信心——湖北黄冈东坡夜市见闻

2023年08月07日08:30 | 来源：新华网
小字号

原标题：高质量发展调研行丨“闹”中有序、提振消费信心——湖北黄冈东坡夜市见闻

　　图为湖北黄冈东坡夜市。新华社记者闫睿 摄

　　身穿华美汉服的女子手持团扇，在古色古香的亭台下翩然起舞；二胡、长笛等乐器演奏的民俗戏曲沿街响起，吸引游客驻足……

　　夜幕降临，湖北省黄冈市黄州区东坡夜市开始热闹起来。这里，建筑古今结合，沿街流光溢彩，涌动着八方来客。

　　“晚上来这里遛弯儿听曲儿，已经成为一种生活习惯。”家住夜市附近的崔女士说。在黄冈师范学院就读的沈阳姑娘小郑晚上也来体验，“这里有不少地道烧烤。”

　　依托遗爱湖风景区的优美环境，东坡夜市历经多年发展，已成为当地市民和外来游客休闲消夏的优选“打卡地”和文化体验中心。

　　“夜市现在有150多个摊位，包括传统文化体验区、特色小吃展台、潮流精品等。”东坡夜市负责人李平说，这几年，夜市持续擦亮“东坡”文旅IP，打造了赤壁怀古、黄州府灯笼柱等景观。今年以来吸引游客近60万人次，营收达2800万元。

　　记者行进在夜市沿街感受到，与传统夜市相比，东坡夜市增加了阅读学习、小资音乐等。仔细观察发现，夜市里的年轻摊主也越来越多。一家售卖彩虹糖果的摊位前聚集了不少人，摊主小张热情地给大家介绍产品。从提货调货到包装糖果，这个“95后”忙得不亦乐乎，“一般歇市回家都是凌晨了，但为喜爱的事情努力很开心。”她说。

　　据了解，今年以来，东坡夜市对街区进行了提档升级，新增30多个商亭和移动花车，为青年人提供创业增收平台。摊主郑芳说，为贴补家用，她白天上班，晚上在夜市摆摊，每个月能增加3000多元额外收入。

　　图为东坡夜市一角。新华社记者闫睿 摄

　　食在其间，游在其间，乐在其间，拼在其间……黄冈市黄州区委书记夏志东说，夜市经济，是城市“活”起来的的重要标志，也是提振消费信心的民生切口。

　　记者了解到，为鼓励夜间消费，黄冈市近年推出多项举措，不断调整优化结构、改善消费环境，在加速消费市场复苏的同时，也为灵活就业群体创业就业提供平台。

　　黄冈市委常委、宣传部部长李初敏说，下一步将继续为夜市商户提供优质营商环境，打造本地特色夜市符号，创新开展多项夜经济消费活动，满足市民游客夜间消费需求。（记者李恒、闫睿、王自宸、袁全）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
连线紧急拦停列车铁路工作人员：来不及多想 乘客安全第一
　　“客车直176次司机立即停车！客车直176次司机立即停车！”8月6日2时33分，山东德州市平原县发生5.5级地震，震源深度10公里。当时，在平原县火车站行车室内，值班员石强、任吉震和马逸飞3名铁路工作人员在感受到强烈震感后，紧急拿起值班电话，互相配合拦停由杭州开往哈尔滨西的Z176次客车和途经平原站运行的其它6趟列车。…
遇到地震怎么办？这些知识一定要掌握
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部