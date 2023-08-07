原标题：高质量发展调研行丨“闹”中有序、提振消费信心——湖北黄冈东坡夜市见闻

图为湖北黄冈东坡夜市。新华社记者闫睿 摄

身穿华美汉服的女子手持团扇，在古色古香的亭台下翩然起舞；二胡、长笛等乐器演奏的民俗戏曲沿街响起，吸引游客驻足……

夜幕降临，湖北省黄冈市黄州区东坡夜市开始热闹起来。这里，建筑古今结合，沿街流光溢彩，涌动着八方来客。

“晚上来这里遛弯儿听曲儿，已经成为一种生活习惯。”家住夜市附近的崔女士说。在黄冈师范学院就读的沈阳姑娘小郑晚上也来体验，“这里有不少地道烧烤。”

依托遗爱湖风景区的优美环境，东坡夜市历经多年发展，已成为当地市民和外来游客休闲消夏的优选“打卡地”和文化体验中心。

“夜市现在有150多个摊位，包括传统文化体验区、特色小吃展台、潮流精品等。”东坡夜市负责人李平说，这几年，夜市持续擦亮“东坡”文旅IP，打造了赤壁怀古、黄州府灯笼柱等景观。今年以来吸引游客近60万人次，营收达2800万元。

记者行进在夜市沿街感受到，与传统夜市相比，东坡夜市增加了阅读学习、小资音乐等。仔细观察发现，夜市里的年轻摊主也越来越多。一家售卖彩虹糖果的摊位前聚集了不少人，摊主小张热情地给大家介绍产品。从提货调货到包装糖果，这个“95后”忙得不亦乐乎，“一般歇市回家都是凌晨了，但为喜爱的事情努力很开心。”她说。

据了解，今年以来，东坡夜市对街区进行了提档升级，新增30多个商亭和移动花车，为青年人提供创业增收平台。摊主郑芳说，为贴补家用，她白天上班，晚上在夜市摆摊，每个月能增加3000多元额外收入。

图为东坡夜市一角。新华社记者闫睿 摄

食在其间，游在其间，乐在其间，拼在其间……黄冈市黄州区委书记夏志东说，夜市经济，是城市“活”起来的的重要标志，也是提振消费信心的民生切口。

记者了解到，为鼓励夜间消费，黄冈市近年推出多项举措，不断调整优化结构、改善消费环境，在加速消费市场复苏的同时，也为灵活就业群体创业就业提供平台。

黄冈市委常委、宣传部部长李初敏说，下一步将继续为夜市商户提供优质营商环境，打造本地特色夜市符号，创新开展多项夜经济消费活动，满足市民游客夜间消费需求。（记者李恒、闫睿、王自宸、袁全）

(责编：曹淼、李源)

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