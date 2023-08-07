人民网记者 王天乐 车柯蒙

时隔两年，一场游戏、动漫和网络文学爱好者们聚集的盛会重磅回归。7月28日至31日，以“相伴二十载 越来悦精彩”为主题的2023中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在上海新国际博览中心举行。

记者了解到，本届展览会上，来自22个国家和地区的近500家中外企业集中参展，千余款全球优秀游戏大作、最新数字娱乐及智能娱乐软硬件产品以及全球数字娱乐领域最尖端的科技成果得以展示。“娱乐+科技”的内容定位愈发清晰，针对Z世代人群需求进行的多元文化融合的展示内容进一步升级。

历经二十年发展，展览会已从早期单一的游戏展会，逐步升级、并发展成为当今全球数字娱乐领域具有权威性、专业性、国际性的产业功能服务平台，进而成为举世瞩目的由中国创造的知名国际数字娱乐产业大型展会品牌之一。

值得注意的是，今年各大展商的参与力度有增无减，参展需求反弹明显。业界认为，作为疫情结束后的第一个国际性数字娱乐领域的重要产业盛会，展览会对于提振行业信心、加快产业复苏、增进国际间的交流与合作，具有重大意义。

在由高通冠名的“骁龙主题馆”里，多个品牌的智能汽车、平板电脑、VR，甚至是笔记本电脑新品吸引了众多观众打卡、体验。“我们希望通过领先科技来推动数字娱乐产业的发展，随着无线通信对数字产业的推动已经在快速向前发展，很多新的应用场景正在落地。”高通公司全球副总裁侯明娟在接受人民网记者采访时表示。

记者了解到，随着终端技术的不断进步，除了智能手机之外，游戏的精彩体验正在向其他领域延伸。基于统一的技术路线图，骁龙已扩展至越来越丰富的终端品类中，在PC、掌机、XR和汽车等更多领域所构建的骁龙生态，正为游戏体验提供更多可能性。

今年，“人工智能”成为不少参展商展台上的关键词。以在“游园趣梦”为主题的盛趣游戏展台，一款针对儿童孤独症而制作的康复训练“数字疗法”产品备受关注。记者了解到，《AI星河》运用AI智能语言模型和虚拟现实技术，将为孤独症患儿提供个性化、智能化的社交沟通康复训练方案。

“这是我们真正从游戏向数字医疗领域探索的一个重要尝试。”世纪华通总裁、盛趣游戏首席执行官谢斐表示，希望发挥企业社会责任，能借助人工智能的技术，为更多的脑疾病患者提供一些新的治疗方案。

近年来，伴随着“国潮”崛起，极具中国特色的游戏吸引了全球展商及玩家的目光。作为中国国战网游品类的代表企业，巨人网络携旗下《原始征途》《太空行动》《无主王座》《龙与世界的尽头》四款新品亮相本届展览会。

“我们的目标是在游戏里面对中国文化进行充分的还原。”巨人网络业务合伙人、《征途》IP赛道总负责人赵剑枫对人民网记者表示，希望全世界的玩家都能感受到中国文化、中国游戏的魅力。

作为新兴载体，游戏正承载着更丰富的正向价值，如数字赋能、文化出海等。近年来，三七互娱也积极通过游戏讲好中国故事，助推文化出海，通过在玩法、内容、素材上的植入，让全球玩家感受中华优秀传统文化的独特魅力。

“近几年，我们拓展了更多海外传播的文化承载方式。比如我们会把中国的传统戏剧通过小游戏的方式结合到出海的产品中。此外我们还正在研发一个海上丝绸之路的文物修复版本，通过这个版本，海外的用户可以有更好的互动性和体验性。”三七互娱集团副总裁、总编辑王彦恭表示。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经