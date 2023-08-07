原标题：国家税务总局：28条新举措助力民营经济发展

科技日报北京8月6日电 （记者刘垠）6日，国家税务总局发布《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》（以下简称《通知》），再推出和优化5方面28条便民办税缴费举措，重点聚焦以民营企业为主体的中小微企业和个体工商户所盼，促进新出台的一系列延续、优化、完善的税费优惠政策更好落实落细。

民营经济是推动中国式现代化的生力军。财税专家表示，税务部门此次推出的第5批“便民办税春风行动”28条新举措，在进一步完善今年上半年已推出4批81条措施的基础上，聚焦纳税人缴费人所盼，在不断提升纳税辅导精准度、办税缴费便利度和税收执法规范性等方面持续加力，其延续性、针对性、适应性、创新性都进一步增强。

国家税务总局数据显示，今年上半年，包含小微企业和个体工商户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费7049亿元，占全国新增减税降费及退税缓费金额的76%，系列优惠政策有力推动国民经济持续恢复回升向好。

据介绍，最新推出的第5批“便民办税春风行动”举措紧跟民营企业实际生产经营情况，在进一步强化税费优惠政策落实方面推出7条措施，确保政策红利直达快享。此前，税务总局联合财政部按照国务院部署，新增7月预缴申报期作为研发费用加计扣除政策享受时点，促进企业加大研发创新投入。

为进一步提升企业享受上述政策的便利性，《通知》明确，对纳税人因各种原因未在今年7月征期内及时享受研发费用加计扣除政策的，可在8月和9月由纳税人通过变更第二季度（或6月份）企业所得税预缴申报的方式补充享受。同时，税务部门将积极会同相关部门收集编发研发项目鉴定案例，帮助符合条件的中小微企业享受政策红利。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红教授认为，这些措施将有力促进纳税人缴费人应享尽享研发费用加计扣除政策，使其更加及时地转为民营企业的发展动能，对激发民营企业发展活力、助力宏观经济实现稳中有进具有积极意义。

(责编：罗知之、陈键)

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