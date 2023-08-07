人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部将东北地区洪水防御应急响应提升至Ⅲ级

2023年08月07日09:12 | 来源：光明日报
小字号

原标题：水利部将东北地区洪水防御应急响应提升至Ⅲ级

　　 本报北京8月6日电（记者陈晨）受8月2日以来强降雨影响，松花江干流右岸支流拉林河、牡丹江上游相继出现超警以上洪水。预计拉林河、牡丹江下游干流将相继发生超保洪水，其中拉林河下游干流控制站蔡家沟水文站可能于8日前后出现6300立方米每秒左右的洪峰流量，洪峰水位可能超过保证水位2.10米左右；牡丹江下游干流控制站长江屯水文站可能于7日前后出现7500立方米每秒左右的洪峰流量，洪峰水位可能超过保证水位0.80米左右。

　　 水利部8月6日10时将针对内蒙古、吉林、黑龙江的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级，要求有关省区密切监视天气变化，滚动开展雨水情预测预报，强化会商研判，科学实施水工程防洪调度，充分运用水库拦洪削峰错峰，加强堤防巡查抢护，抓好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御，确保人民群众生命财产安全。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
连线紧急拦停列车铁路工作人员：来不及多想 乘客安全第一
　　“客车直176次司机立即停车！客车直176次司机立即停车！”8月6日2时33分，山东德州市平原县发生5.5级地震，震源深度10公里。当时，在平原县火车站行车室内，值班员石强、任吉震和马逸飞3名铁路工作人员在感受到强烈震感后，紧急拿起值班电话，互相配合拦停由杭州开往哈尔滨西的Z176次客车和途经平原站运行的其它6趟列车。…
遇到地震怎么办？这些知识一定要掌握
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部