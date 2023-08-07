原标题：水利部将东北地区洪水防御应急响应提升至Ⅲ级

本报北京8月6日电（记者陈晨）受8月2日以来强降雨影响，松花江干流右岸支流拉林河、牡丹江上游相继出现超警以上洪水。预计拉林河、牡丹江下游干流将相继发生超保洪水，其中拉林河下游干流控制站蔡家沟水文站可能于8日前后出现6300立方米每秒左右的洪峰流量，洪峰水位可能超过保证水位2.10米左右；牡丹江下游干流控制站长江屯水文站可能于7日前后出现7500立方米每秒左右的洪峰流量，洪峰水位可能超过保证水位0.80米左右。

水利部8月6日10时将针对内蒙古、吉林、黑龙江的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级，要求有关省区密切监视天气变化，滚动开展雨水情预测预报，强化会商研判，科学实施水工程防洪调度，充分运用水库拦洪削峰错峰，加强堤防巡查抢护，抓好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御，确保人民群众生命财产安全。

(责编：罗知之、陈键)

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