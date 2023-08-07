原标题：西部装机容量最大抽水蓄能电站开工

本报北京8月6日电 记者张翼从国家电网获悉，国家电网公司青海哇让抽水蓄能电站暨玉树果洛二回330千伏线路工程、丁字口750千伏输变电工程6日开工。哇让抽蓄电站位于青海省贵南县，工程总投资159.4亿元，总装机280万千瓦，是青海首座抽蓄电站，也是我国西部地区装机容量最大的抽蓄电站。

青海电网太阳能发电和风电装机达63%，水电装机28%，是全国清洁能源发电装机占比最高的省级电网。随着新能源装机的持续增长，青海电网调峰和保供压力日益凸显。哇让抽蓄电站双倍调节能力达560万千瓦，可有效平抑新能源随机性、波动性影响，促进清洁能源可靠消纳。电站投产后，每年相当于替代燃煤182万吨、减少二氧化碳排放455万吨，节能减排效应显著。玉树二回工程、果洛二回工程可满足三江源地区清洁低碳发展需要，提升65万群众电气化水平。丁字口工程连接海西新能源基地和西北主电网，将有力保障沙戈荒大型风光基地电力送出。这批工程降碳效益显著，对推动清洁能源发展，促进生态文明新高地建设具有重要意义。

据介绍，本次开工的四项工程总投资约215亿元。可直接拉动GDP增长约600亿元，提供就业岗位1.5万余个，可以带动当地基础设施建设和相关产业发展。工程的建设将进一步助力地区发展，在青藏高原蓄积“动力源”、织密“光明网”，让各族群众用上绿色电，走上富裕路，提升幸福感、获得感。

(责编：罗知之、陈键)

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