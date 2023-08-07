人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

总投资159.4亿元——

西部装机容量最大抽水蓄能电站开工

2023年08月07日09:13 | 来源：光明日报
小字号

原标题：西部装机容量最大抽水蓄能电站开工

本报北京8月6日电 记者张翼从国家电网获悉，国家电网公司青海哇让抽水蓄能电站暨玉树果洛二回330千伏线路工程、丁字口750千伏输变电工程6日开工。哇让抽蓄电站位于青海省贵南县，工程总投资159.4亿元，总装机280万千瓦，是青海首座抽蓄电站，也是我国西部地区装机容量最大的抽蓄电站。

青海电网太阳能发电和风电装机达63%，水电装机28%，是全国清洁能源发电装机占比最高的省级电网。随着新能源装机的持续增长，青海电网调峰和保供压力日益凸显。哇让抽蓄电站双倍调节能力达560万千瓦，可有效平抑新能源随机性、波动性影响，促进清洁能源可靠消纳。电站投产后，每年相当于替代燃煤182万吨、减少二氧化碳排放455万吨，节能减排效应显著。玉树二回工程、果洛二回工程可满足三江源地区清洁低碳发展需要，提升65万群众电气化水平。丁字口工程连接海西新能源基地和西北主电网，将有力保障沙戈荒大型风光基地电力送出。这批工程降碳效益显著，对推动清洁能源发展，促进生态文明新高地建设具有重要意义。

据介绍，本次开工的四项工程总投资约215亿元。可直接拉动GDP增长约600亿元，提供就业岗位1.5万余个，可以带动当地基础设施建设和相关产业发展。工程的建设将进一步助力地区发展，在青藏高原蓄积“动力源”、织密“光明网”，让各族群众用上绿色电，走上富裕路，提升幸福感、获得感。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
连线紧急拦停列车铁路工作人员：来不及多想 乘客安全第一
　　“客车直176次司机立即停车！客车直176次司机立即停车！”8月6日2时33分，山东德州市平原县发生5.5级地震，震源深度10公里。当时，在平原县火车站行车室内，值班员石强、任吉震和马逸飞3名铁路工作人员在感受到强烈震感后，紧急拿起值班电话，互相配合拦停由杭州开往哈尔滨西的Z176次客车和途经平原站运行的其它6趟列车。…
遇到地震怎么办？这些知识一定要掌握
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部