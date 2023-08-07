孟 珂

原标题：7月份全球制造业PMI为47.9% 结束连续4个月环比下降走势

8月6日，中国物流与采购联合会发布数据显示，7月份全球制造业PMI（采购经理指数）为47.9%，较上月上升0.1个百分点，结束了连续4个月环比下降的走势。

中国物流信息中心分析师齐正言对《证券日报》记者表示，PMI连续2个月处于48%以下的较低水平，显示当前全球经济下行态势未改。综合来看，当前全球制造业整体恢复速度仍较为缓慢，地区之间存在明显分化，亚洲地区的稳步增长将对全球制造业恢复形成较好支撑，但欧美地区制造业的持续弱势或将使得全球制造业面临较大的下行压力。

“发达经济体核心通胀下降仍较缓慢，其货币政策仍维持紧缩态势，金融市场环境不确定性升高，这些因素仍在持续拖累全球经济复苏的步伐。”齐正言表示，近期IMF（国际货币基金组织）对今年全球经济增长预期仍偏低，在最新一期《世界经济展望》中，IMF预计2023年全球经济将增长3%。

数据显示，7月份，亚洲制造业PMI为50.5%，较上月上升0.1个百分点，连续7个月在50%以上，显示亚洲制造业继续保持平稳增长态势。

从主要国家看，中国制造业PMI连续2个月平稳上升，经济趋稳向好运行；印度制造业微幅放缓，仍保持较高增速；韩国及越南制造业降势有所收窄，PMI虽仍在50%以下，但较上月明显回升；日本制造业保持收缩态势，PMI较上月小幅下降，仍在50%以下。

“当前亚洲制造业呈现连续平稳增长态势，表现出相对于其他地区的较强韧性，主要是中国制造业趋稳运行，继续发挥带动亚洲经济增长的引擎作用，印度制造业持续的高速增长也对亚洲经济形成了较好支撑。”齐正言表示，随着中国宏观调控政策力度持续加大，下半年中国制造业有望向好回升，为全球制造业增长提供动能。IMF在最新展望中也维持了对中国经济增速的预测，预计今明两年将分别增长5.2%和4.5%。

7月份，欧洲制造业PMI为44.8%，较上月下降0.6个百分点，连续6个月环比下降，连续12个月在50%以下。美洲制造业PMI为47%，较上月上升0.5个百分点，连续9个月在50%以下运行，显示美洲制造业整体仍延续弱势运行趋势。

齐正言认为，当前欧洲通胀压力仍较大，持续加息并未使得核心通胀有明显缓解。预计后续欧洲将持续处于高利率环境中。

ISM（美国供应管理协会）报告显示，美国制造业PMI虽较上月有所上升，但仍处于47%以下的低位。

“当前美国通胀得到一定程度缓解，CPI（消费者物价指数）及核心CPI均有所降温，但美联储收紧货币政策的方向仍未转变，7月份美联储再度宣布加息，利率已达到22年来最高水平。在高利率影响下，当前对美国经济放缓的预期有所升温。”齐正言说。

(责编：罗知之、陈键)

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