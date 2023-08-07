原标题：各地促消费接力跑出“加速度” 直面堵点痛点畅通消费“高速路”

本报记者 田 鹏

见习记者 杨笑寒 于 宏

北京市于8月5日启动新一批的“京彩·绿色”消费券发放，活动持续至8月20日。每天10时起，在京消费者在同一个参与企业的线上平台最多可领取5张共1600元消费券。

这是各地推出的众多促消费活动的一个缩影。今年作为“消费提振年”，自年初伊始，全国各地一系列促消费政策举措便相继推出，拓宽了消费场景，营造了消费氛围，改善了消费条件，为上半年社会消费品零售总额8.2%的增长作出了积极贡献。

消费恢复态势持续向好的同时，也要看到，制约居民“能消费、敢消费、愿消费”的痛点和堵点仍然突出。因此，近期，全国多地接续推出恢复和扩大消费的措施，进一步巩固消费恢复的良好态势，做实做细“消费提振年”。

《证券日报》记者近日走访了促消费活动的各参与主体后了解到，一方面，多地正多措并举，积极推行新一轮促消费政策举措，其中发放消费券是重要措施；另一方面，在相关举措实施过程中，参与方也面临或多或少的阻碍，尚需进一步打通促消费痛点、堵点，以增强消费持久力。

多地再添“新火”

接力发放消费券

今年以来，消费券凭借乘数效应突出优势，在诸多促消费举措中获得重点青睐，近期全国多地启动新一轮消费券发放活动，为促消费再添“一把火”。从涉及范围来看，覆盖餐饮、文旅、生活、家居、休闲娱乐等多品类、多业态。

例如，近日，江西出台《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》，提出2023年下半年统筹安排省级商务发展资金1亿元用于发放消费券；湖北则面向省内外居民发放总额达4亿元的2023“极目楚天 钟情湖北”文旅消费券，活动将持续至12月份；沈阳开启年内第四轮消费券发放活动，于6月30日至8月31日释放总额达300万元的“夏日享清凉”惠民消费券……

“消费券给予的优惠力度较大、获得感更明显，且覆盖范围很广，可以使用的场景很多。”北京一位大学生消费者小李（化名）告诉《证券日报》记者，其使用“京彩·绿色”消费券，叠加昌平区推出的“毕业开学季”优惠券，在购入所需电子产品时相当于打了八五折。另外，在山东泰安旅行途中，也享用到了当地发放的文旅类消费券。

除了消费者较为欢迎外，消费券也成为不少促消费活动承办方吸引商家参展的重要手段。河北某促消费活动承办方在接受《证券日报》记者采访时称，今年以来，已在3月份、4月份、6月份先后承办了车展、房展等活动。接下来，将在8月份、9月份举办新能源车展和房展等新一轮促消费活动。为了吸引更多商家参展，将联合政府、商家按照不同比例出资发放消费券。“通过政府和承办方出资参与的方式，减轻商家发放消费券的成本压力，可吸引更多商家参与活动，提供更多选择，提升成交效率，保障消费链条进一步畅通。”

美团研究院表示，对2023年平台消费券的发放情况和对平台餐饮商户消费数据进行分析后发现，消费券对商户起到的增收作用，不仅限于消费券发放期间，在消费券活动结束后的一段时间，商户的日均交易额仍比活动前有所提高，有利于促进消费和经济持续恢复。

各主体多措并举

打造促消费合力

除了借助消费券激发消费活力外，各参与主体也纷纷针对消费者多样化需求和自身优势，推出更多的消费潜力释放举措。据《证券日报》记者走访了解，服务型消费领域是各市场主体重点关注领域，相关举措可大致分为“天时”“地利”两大类。

所谓“天时”类是指有关商家结合即将到来的中秋节和国庆节等传统节假日以及“双11”电商节等特殊时间节点，通过创新产品、提供限时优惠等手段，实现促消费目标。

例如，某专门提供酒水销售的电商平台首席事务官在接受《证券日报》记者采访时称，平台将在中秋节、国庆节“双节”来临之际推出新款极具性价比的酒类产品。同时，针对“双节”的到来，将开展回馈经销商促销活动、满减促销优惠活动等。据平台预定数据显示，截至目前该新款产品的预定量很高。

北京某汽车4S店经理告诉《证券日报》记者：“其实在每个重要时间节点，比如教师节等，厂家和店面都会推出一些特定优惠活动。”

所谓“地利”类则是指依托地域特点，推出独具地域特色的促消费活动。例如，广东与贵州为更好发挥各自在美食、美酒的产业和文化优势，即将在8月下旬联合发起美食美酒美生活·湾区消费节促消费活动。同时，商家参与活动的热情较为高涨。

《证券日报》记者以商家身份表示想参与其中时，相关负责人则告诉记者，目前报名的商家较多，因此需要先提供店名、店址、经营规模、营业执照等信息，经过审核后方会有工作人员接洽后续事项。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对《证券日报》记者表示，重点关注服务型消费，是因为其所涉及的行业和领域往往是现阶段我国消费升级的重点领域，且具有较好的扩散效应、带动效应，对于畅通经济循环具有独特作用。

直面阻力

加速打通痛点堵点

在调查中不难看到，各参与主体积极部署下一步促消费相关举措，但同时记者也注意到，有相关参与方表达了有关活动在推行过程中尚有部分阻力，急需有针对性地予以解决。

在谈及通过消费券激发参展企业积极性时，上述河北某促消费活动承办方表示，由于消费券是由政府、承办方和商家共同出资发放，但目前各方均面临着不同程度的资金压力，因此，消费券发放力度较为有限。

此外，对于一些欠缺地域优势的地区，可依赖的资源较少，因此在实施促消费举措过程中，面临着诸多限制。例如，湖北某地区政协工作人员对《证券日报》记者坦言，在促消费大背景下，本地区受环境所限心有余而力不足，面临着域内消费空间有限、无力承担消费券发放压力等困境。

对于商家而言，则存在对有关促消费政策措施了解不充分的情况。一位摄像设备企业负责人对《证券日报》记者称，目前，对于一些促消费优惠政策了解不到位，导致公司不明确可适配的优惠政策有哪些。

对此，星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，短期内，发放消费券和举行各种促销活动等仍是提振消费的有效办法。同时，可尝试探索现金补贴与消费券发放相结合的多元化补贴方式，充分发挥二者各自优势，精准施策应对风险。

对于后续促消费政策的进一步落地，中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示，市场各方可以通过加强宣传引导、提高服务质量、创新消费模式等方式，提高消费者对于政策的了解程度，更好地满足消费者的差异化需求。政府可以通过减税降费、金融支持等措施，支持中小微企业发展壮大，提高服务质量和竞争力。同时，加强监管和维权，保护消费者合法权益，增强消费者信任感和保障感。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇向《证券日报》记者表示，可以通过改善营商环境增加市场活力，吸引更多投资和创业。同时，促进消费品多样化和品质提升，推动产业升级和技术进步。

值得关注的是，日前《关于恢复和扩大消费的措施》印发，提出20条具体政策举措，其与各领域、各品类重点政策一道形成促进消费的一揽子政策体系。业界普遍认为，随着各项政策的全面落实，我国消费潜力将得到进一步释放，消费市场恢复向好、扩大发展的势头必将更为强劲，下半年消费市场将迎来更多机遇和发展空间，为我国经济行稳致远打下坚实基础。

(责编：罗知之、陈键)

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