原标题：首期 “智慧国资 数字央企”大讲堂举办 科大讯飞刘庆峰作人工智能专题报告

8月4日，为进一步推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，更好赋能国资央企高质量发展，由国务院决策部署、国务院国资委举办的“智慧国资 数字央企”大讲堂第一期举办。国务院国资委党委书记、主任张玉卓出席活动，科大讯飞董事长刘庆峰受邀作为大讲堂第一期主讲人，作《通用人工智能的技术进展和典型应用》专题报告。

报告中，刘庆峰用翔实的数据和典型案例，阐述了人工智能技术尤其是认知大模型的最新进展、以模式创新推动场景赋能等。国务院国资委各厅局、直属事业单位，各中央企业，地方国资委有关部门负责同志8000余人在现场或通过视频形式参加大讲堂学习。

会前，国务院国资委党委书记、主任张玉卓会见了科大讯飞董事长刘庆峰一行，双方围绕深化务实合作、推动人工智能在国资央企的场景应用进行了深入交流。

张玉卓欢迎刘庆峰授课，认真听取科大讯飞人工智能技术的最新进展尤其是星火认知大模型的当前水平，积极评价国资央企与科大讯飞合作取得的显著成效。他指出，国资央企坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，加快发展战略性新兴产业，积极推进传统产业改造升级，为人工智能企业与国资央企的深化合作开辟了广阔空间。国资央企将充分发挥应用场景及数据优势，以更开放的心态和更务实的举措，加快推动人工智能在国资央企的应用，推动企业数字化、智能化转型升级，共同打造产业生态，加快实现企业高质量发展。刘庆峰表示，希望发挥科大讯飞人工智能技术尤其是星火认知大模型的优势，与国资央企进一步深入开展多层次宽领域对接合作，共同推动星火认知大模型等人工智能最新技术在国资央企的应用，助力企业智慧化升级。

(责编：董童、李源)

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