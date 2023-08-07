今年以来，河南省虞城县着眼新发展格局，深入谋划农业特色产业发展，培育壮大战略性新兴产业，稳步推进农业优势特色产业，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作走深走实。

谋划产业项目，注重特色引领。该县依托资源优势，紧密结合地理位置、气候条件和资源禀赋，综合考虑产业基础和市场需求，科学编制了《虞城县2023年农业特色产业发展规划》，制定了《虞城县2023年农业优势特色产业发展实施方案》，明确了年度任务、推动措施、责任分工、过程管理、考核验收等事项。2023年该县谋划产业发展项目77个，资金规模21852.92万元，占统筹整合资金总规模的51.5%，其中优势特色产业项目26个，资金9749万元，占产业类项目的44.6%。重点选择了懂菜农业科技公司、科迪食品集团股份有限公司（河南科迪商丘现代牧场有限公司）、新航道科技公司、河南省徐佳福食品有限公司等龙头企业为支持对象，在产业基地建设、良种繁育、精深加工、科技服务、人才培训、品牌打造、市场销售等全产业链发展关键环节给予支持。

拉长产业链条，强化利益链接。重点支持和发展具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业，延伸支持农产品精深加工、农业产业为主体的一、二、三产业融合发展，并通过土地流转、就业务工、订单收购、技术培训指导、入股分红、自主创业等多种方式建立健全联农带农富农机制，将脱贫人口、监测对象嵌在链条上，实现农户和企业“双赢”。懂菜农业是以订单农业、土地入股、人力入股、承包经营、合作社联合经营的方式签订协议，通过建设农产品加工厂、中央厨房冷库、科创园、现代农业产业园等方式，直接帮扶脱贫户561户，每户人均年收入增收5000多元。

培育龙头企业，发挥引领作用。发展特色产业离不开涉农龙头企业的引领。虞城县鑫鑫养殖有限公司是一家以畜禽养殖及销售为主的龙头企业，公司通过无公害蛋鸡养殖及技术服务，与当地蛋鸡养殖户紧密联系，公司采用“公司+基地+农户”的经营模式，直接带动周边养殖户纷纷到公司订购鸡苗发展无公害蛋鸡生产。据统计公司直接带动500户农民进行无公害蛋鸡养殖和2480户农民种植无公害饲料玉米，年转化农产品无公害饲料玉米1240万公斤。经测算，基地养殖户均增收3000元，有效安排当地劳动力就业300多人。同时，在公司直接影响下，间接地带动了400多户农民从事无公害蛋鸡养殖和1500多户农民种植无公害饲料玉米，极大地提高了当地农民养殖蛋鸡的积极性。规模养殖不仅给养殖户带来了实实在在的效益，也促进了当地农业结构的调整，有效促进了农村经济全面发展。截至目前，该县通过龙头企业带动已形成六大块特色产业经济圈，每个经济圈可带动方圆5公里之内的人口就业。全县111家规模以上企业吸纳3600余人，人均月收入2600元左右。特色农业龙头企业不断发展壮大，辐射带动农户增收效果明显。（王支援 澹广志）

(责编：曹淼、李源)

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