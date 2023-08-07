今年以来，河南省虞城县坚持把实施乡村振兴战略摆在优先位置，坚持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

加强党对乡村振兴工作的全面领导。按照“五级书记抓乡村振兴”的要求，建立由党政一把手任组长和第一副组长的领导机构，成立乡村振兴五大专班，把实施乡村振兴战略作为中心工作写入政府工作报告，列入重要议事日程，纳入年度考核内容，制定考核细则，并开展多次专项督查，坚持问题导向倒逼机制，全县上下把思考力转化为执行力，有力推动了乡村振兴战略的落实落地。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。构建防返贫长效工作机制。通过大数据比对，建立风险预警机制；坚持定期走访，强化回访核查机制，强化“两不愁三保障”巩固提升；聚焦特困人口，强化动态管理，做到“发现一户、监测一户、帮扶一户、动态清零一户”。注重精准衔接，推进乡村振兴。在现有“五金量具制造”“服装加工”“速冻蔬菜”等产业基础上，加大林果、蔬菜、物流等产业发展，依托订单农业，让小农户跟着大产业走，推动一二三产业融合发展，带动小农户与现代农业有机衔接。

全面推进乡村产业发展。一是强力推进农业现代产业园建设。依托现代农业产业园发展“一县一业”，抓好1个省级、2个市级现代农业产业园、3个县级现代农业产业园建设，积极争创国家级现代农业产业园，着力打造一批符合现代农业发展方向和体现虞城产业优势的“全链条、全循环、高质量、高效益”的国家、省、市、县四级现代农业产业园。依托农业产业强镇发展“一镇一特”，重点抓好刘店乡国家农业产业强镇建设工作。二是促进产业融合发展。虞城食品产业链上端建有奶牛养殖、特色种植基地，下端建有覆盖全国的市场销售网络和物流体系，形成了完整的食品产业链条和线上线下营销网络。同时，形成了从田间到车间到餐桌的现代农业全产业链格局。河南金豆子蔬菜食品有限公司、河南懂菜农业科技有限公司拉长产业链条，搭建“大厨房”“大餐桌”，金豆子通过大豆贷种植、豆芽生产，建成每天供应10万人就餐的中央厨房，实现150公里半径物流配送到家。河南科迪乳业股份有限公司建立了覆盖400公里半径的完善物流网。三是推进农业新型经营主体发展。目前，虞城县拥有国家级农民合作社示范社13家、省级示范社26家、市级示范社合作社46家、县级示范合作社179家；拥有省级家庭农场9家、市级家庭农场19家、县级家庭农场75家。

全面推进乡村治理。一是开展“五星创建”引领乡村治理。成立虞城县创建“五星”支部引领城乡基层治理工作领导小组，领导组下设工作专班，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，深入实施村党组织堡垒工程和“头雁”工程，扎实开展“五星”支部创建活动，健全党组织领导的自治、法治、德治、数治相结合乡村治理体系，建设更高水平的平安乡村、法治乡村。二是基层党组织得到进一步加强。以提升组织力为重点，持续深化作风建设，把基层政权建设与百姓需求统筹融合，新建扩建村级组织活动场所146个，并配套建设文化活动广场，整治软弱涣散村党组织198个，组织村党支部书记全面轮训，配齐配强基层“两委”班子，有效巩固提升村级组织的战斗堡垒作用。三是开展移风易俗重点领域专项治理。连续出台了《关于在全县开展“移风易俗 清风虞城”工作的实施意见》、《关于在全县开展“综合整治高价彩礼进一步深化移风易俗工作”的实施意见》等文件。多次召开研讨会、动员会、推进会安排部署，发出《弘扬美德传家风，移风易俗树新风》《抵制天价彩礼从我做起》等倡议书。（王支援 何文学）

(责编：董童、李源)

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