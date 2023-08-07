原标题：为奶业“加芯” 国际种业创新发展高峰论坛成功召开

世界奶业大会期间，国际种业创新发展高峰论坛6日在内蒙古呼和浩特举办，论坛以“科技创新·高质量发展”为主题。内蒙古自治区副主席代钦，全国畜牧总站党委书记时建忠，联合国粮食及农业组织国际黑土研究院主席、中国畜牧业协会草业分会会长韩贵清，中国奶业协会副秘书长陈绍祜，蒙牛集团执行总裁李鹏程，首农畜牧总裁乔绿出席活动并致辞。

代钦在致辞中表示，希望搭建一个开放合作、协同创新的平台，通过各位专家学者的研讨和展示，凝聚共识、启迪智慧、促进互动、实现共赢，为全球种业创新发展增添新的力量。愿以此次大会为契机，同世界各地相关企业、科研院所、专家学者一道，共同分享内蒙古奶业种业发展新机遇，共同开拓行业转型变革新路径，共同谱写新时代奶业高质量发展新篇章。

对于如何推动种业振兴，时建忠指出，重点要在四个方面发力：强化国家奶牛核心育种场建设；举全行业之力自主培育优秀种公牛；重点培育具备国际竞争力的种业企业；着力提升饲草种子制种繁种能力。

“种业就是‘芯片’，而且这个’芯片’关乎到14亿人的生存和发展，至关重要，”韩贵清说，“草业则是大食物观重要组成部分，而且内蒙古把草业作为主业来发展，取得了很好的成效。”

陈绍祜指出，我国种业高质量发展迎来历史性的发展机遇，希望全行业从商业化联合育种不断创新、完善自主育种组织建设、夯实育种基础工作、拓展育种资源群体、突破关键核心技术、完善疫病防控体系等多方面不断发力，逐步实现我国奶牛种业科技自立自强，核心种源自主可控。

李鹏程在致辞中强调，蒙牛自成立以来始终坚守强乳兴农使命，积极布局推动“种养加、草牧奶”全产业链生态协同发展，持续强化种业建设，创新驱动全产业链高质量发展，为国产优质饲草种植技术攻关、种植推广奠定了实践基础。蒙牛旗下现代牧业积极推进奶牛基因改良和高效扩繁技术，加速推进国家种业振兴进程。

在活动的主题演讲环节，专家围绕推动奶业振兴、种业创新和草业发展等议题，现场进行了主旨演讲。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利深度剖析并解读了全球奶业形势；中国农业大学动物遗传育种系主任孙东晓分享了近几年在奶牛育种芯片、奶牛高产优质高效性状基因挖掘等方面取得的成绩和贡献；荷兰奶牛饲料效率基因改良项目创始人Pieter van Goor分享了“国际育种先进技术和发展新趋”；国际欧亚科学院院士杨其长针对植物工厂技术进展与趋势进行报告，表明我国成为继日本、美国、荷兰之后，世界上少数掌握植物工厂高新技术的国家；国家牧草产业技术体系首席科学家张英俊讲述了在推动我国退化草原植被恢复等方面所做工作和取得成果；CERIENCE(JOUFFRAY-DRILLAUD S.A)公司市场部经理Fabien Montmeas分享了欧洲饲草生产及利用新趋势。

蒙牛集团副总裁、现代牧业董事局主席赵杰军表示，蒙牛将围绕“乳、牧、草、种”平台的全面建设，引领奶业高质量发展，实现真正育好种、种好草、养好牛、产好奶、建好链。

对于奶业而言，奶牛良种是畜牧业的“芯片”。为科学实施奶牛基因改良计划，提高奶业自主育种水平，蒙牛集团、首农畜牧、现代牧业、蒙元种业在活动现场，共同启动了《中国百万奶牛基因改良计划项目》。“百万奶牛基因改良计划”主要围绕“核心育种群建立、自主种牛培育、种牛自主评价体系、良种奶牛种质提升”四个方面，将重点突破奶牛单产水平、健康长寿性、群体整齐度等三大指标的提升。

该项目依托蒙牛百万头奶牛布局的优势资源和蒙元种业种质精准鉴定、精准选配与高效块繁优势等技术，通过强强联合、优势互补，形成“1+1＞2”的综合效果，并借助国家奶牛胚胎工程技术中心和农业农村部奶牛遗传育种与繁殖重点实验室研发能力，开展联合科研攻关，提升良种水平，推动我国种业高质量发展。

当天活动中，蒙牛旗下现代草业有限公司还与中国农业科学院都市农业研究所签署了项目合作协议。此次合作对于缓解我国饲草料资源短缺、补充优质饲草缺口、推动畜牧业养殖规模不断扩大等具有积极意义。

“‘科技创新·高质量发展’国际种业创新发展高峰论坛”由中国奶业协会、中国畜牧业协会草业分会、蒙牛集团等联合主办，是世界奶业大会的重点活动之一，行业组织、知名企业代表、科研院所和专家学者等共聚一堂，共商中国奶业振兴、种业创新和草业发展大计。

全球奶业看中国，中国奶业看内蒙古。内蒙古高度重视奶业种源基础建设和创新发展，不断加强优质草种、奶畜的良种培育和繁育推广，实施了一批新品种选育及产业示范“揭榜挂帅”科研项目，建成2家国家级核心育种场和5家种公牛站，自主供种能力持续提升。其中，以蒙牛为代表的中国奶企，将坚持可持续发展理念，探索种业科技创新新路径，筑牢高质量发展根基，携手各界共同谱写新时代奶业高质量发展的崭新篇章。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经