原标题：“千人进千企”服务团产学研用成果对接会高端装备制造专场活动举办

8月2日，在北京市科协科技创新全链条服务生态系统专业科技服务团组织下，“千人进千企”产学研用成果对接会——高端装备制造专场活动在北京市丰台区举办。

“千人进千企”专项行动是北京市科协落实《北京市关于实施“三大工程”进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施》的具体抓手。北京市科学技术协会创新服务中心高级经济师季学猷表示，一年多来，专项行动已凝聚形成2600多人的产业特派员队伍，分两批组建了19支“千人进千企”科技成果转化服务团，实施了29个“千人进千企”助推计划、29个区工作站点项目，形成了20个科创公共服务产学研合作站点，有力地促进了北京国际科技创新中心建设。

“丰台园是中关村最早的‘一区三园’之一，经过30余年的发展，已成为丰台区核心的经济增长极，首都重要的产业功能区和高技术创新基地。”中关村科技园区丰台园管理委员会副主任刘井权表示，今年上半年丰台园在税收、新设企业数量、入驻企业总数、新增5000万元以上规模企业数量等核心指标均实现了高速提升，并邀请企业家、投资者来丰台投资兴业，助力丰台区“倍增追赶、合作发展”。

《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》近日发布，为当下民营经济发展注入了强劲动力。丰台区工商联副主席熊英表示，近年来，丰台区持续优化营商环境，制定“丰九条”等惠企政策，营商环境评价连续四年位居全市前列；今年上半年，区工商联主动靠前服务，深入企业调研问需问计，积极引导企业家建言献策，服务精准度倍增，进一步打响了“丰台服务”营商环境品牌。希望更多民营企业家走进丰台、了解丰台，坚定在丰台投资兴业的信心。

知识产权在科技创新中的作用越来越重要。国家知识产权局知识产权发展研究中心原主任韩秀成表示，知识产权关系高质量发展，关键技术以及关键技术的知识产权是要不来、买不来、讨不来的。

专业化的服务可以有效推动科技成果转化或落地。八月瓜科技副总经理任华星介绍，经过八年发展，八月瓜科技创新大脑已经涵盖近1.7亿条专利数据、科技成果数据、知识产权数据、科技文献数据等，截至目前，服务科研人员110万，服务创新主体近30万家。

在科技成果项目路演环节，北京航天动力研究所副所长张彦军围绕航天热解有机固废处理技术，北京工业大学教授张宏刚围绕超精密晶圆电镀（电铸）装备技术，北京科技大学教授张津围绕内部残余应力/织构无损检测的短波长特征X射线技术，中国科学院自动化所助理研究员罗惠元围绕面向大尺寸冲压金属件的全自动检测装备，华电蓝科前沿技术研究所所长邱兆国围绕华电重工装备制造与业务发展新方向，北京军懋国兴董事长杨卫平围绕智慧城市提供“实时+仿真+一站式”解决方案项目，矿冶科技集团高级工程师宋涛围绕选矿数字孪生平台，中车工业研究院有限公司科技发展部部长刘昱围绕机车通风机故障诊断等分别进行展示和分享。（科技日报记者 马爱平）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经