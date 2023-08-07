原标题：奇富科技发布消保工作半年报 强化平台责任和精细化运营

在金融消保常态化下，系统化和精细化运营成为衡量消保治理水平的重要标准。近日，奇富科技发布2023年消费者权益保护工作半年报（以下简称“报告”）。报告提到，为进一步推进消保治理体系建设，提升服务质效，奇富科技通过发挥数字化科技能力、升级消费者保障体系、加强消费者教育“三板斧”，提振升级制度、科技、产品赋能消保工作系统化和精细化运营。报告显示，今年上半年，奇富科技消费者服务满意度达99.2%。

制度+科技加持，优化产品服务全流程

据了解，作为贯穿业务设计、发展始终的工作，奇富科技已将消保纳入公司ESG可持续发展战略，从制度、科技、产品、服务等领域保障落实消费者权益保护。

在制度保障方面，奇富科技贯彻落实金融消费者权益保护制度相关要求，精细化运作6项制度体系；内部高度重视消保文化建设和消保氛围培养，开展培训讲座和打造知识角，进一步提升员工消保意识及服务水平。此外，奇富科技还创建“事前+事中+事后”全链条全方位特别救助机制，通过事前审核、事中管控、事后救助，为消费者搭建特殊关爱通道。

在科技赋能方面，奇富科技升级数字化科技能力。据报告数据，实现消保审核全流程线上化，上半年消保审核系统累计审核4126次，提升营销宣传审查效率；用户投诉全流程可追溯，各环节可记录、可查询、可追踪，安抚解决超99%用户投诉；智能客服系统进一步升级，强化智能预判、智能预警、智能路由能力，提升客服服务效率。

在产品服务方面，加强管理营销宣传和用户互动反馈。报告披露，奇富科技持续规范广告投放规则，出具优化意见120个；开通重要投诉直通电话，根据用户反馈和主动发掘，推动49项流程优化，提升服务质效。上半年日均提供咨询服务6.3万人次，人均在线接通率96.6%，一次性问题解决率87.6%，用户满意度达99.2%，较上年同期有所提升。

加强平台责任，防诈与信息安全两手抓

当前，随着金融电信网络诈骗和非法集资等犯罪频发，消费者金融知识素养和金融风险意识亟待提升。针对此，奇富科技联合各地监管、公安、媒体等权威第三方开展消保宣教活动，并依托自身的平台优势和用户基础，利用官方App和社交媒体不断进行普惠金融教育和反诈知识宣传。报告显示，奇富科技针对不同人群特点输出差异化内容，防范非法集资、防范金融诈骗、老年人理财等话题覆盖了不同圈层、不同年龄段的客群，累计触达人群超过2000万；坚持引导正向的消费观，通过官方提醒、营销宣传等渠道倡导理性消费，累计触达人群约500万。

在加大防诈骗宣传教育的同时，奇富科技以科技创新提高对用户的财产安全保护。报告披露，奇富科技上半年面向用户AI反诈提醒3.3亿次，反诈科普教育覆盖1200万人次；智能及人工反诈劝阻团队累计拦截劝阻潜在被骗者3.9万人，保护用户避免损失5.1亿元；智能风控反诈系统拦截涉赌人员超30万人，拦截疑似涉赌资产约32亿元，电信诈骗财损同比下降50%。

在隐私及信息安全保护方面，奇富科技通过内部加强技术与制度建设，外部引入多方机构评估提升治理水平，为用户及合作伙伴提供更加全面的数据安全和隐私保障。上半年，奇富科技出台及修订《奇富科技网络安全管理制度》等管理制度，开展面向全体员工的安全教育培训及知识学习，持续发布信息安全月刊，全方位完善信息安全与数据保护体系。

当前，我国消费市场加速回暖，提振消费信心、持续发挥消费对经济的带动作用需要社会各界共同参与。加强消费者权益保护，是企业助力提振消费信心的关键。奇富科技表示，未来将以用户需求为导向，不断夯实消费者权益保护体系，积极发挥自身主动性，积极参与社会共治共建，共同为消费者权益保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经