新华社北京8月7日电 题：减负增效，助力民营经济高质量发展——聚焦第五批“便民办税春风行动”措施

新华社记者王雨萧

国家税务总局6日对外发布通知，在今年上半年已推出四批“便民办税春风行动”措施基础上，重点围绕支持中小微企业和个体工商户发展等方面，再推出和优化28条“便民办税春风行动”措施，助力民营经济发展壮大。新推出的政策举措将从哪些方面为民营企业减负担、增活力？

精准落实政策，推动税费红利直达快享

最新推出的第五批“便民办税春风行动”措施紧跟民营企业实际生产经营情况，在进一步强化税费优惠政策落实方面明确多项内容，确保政策红利直达快享。

以研发费用加计扣除政策为例，此前国家税务总局会同相关部门按照国务院部署，新增7月预缴申报期作为研发费用加计扣除政策享受时点，促进企业加大研发创新投入。

“为进一步提升企业享受上述政策的便利性，通知专门明确，对纳税人因各种原因未在今年7月征期内及时享受研发费用加计扣除政策的，可在8、9月份由纳税人通过变更第二季度（或6月份）企业所得税预缴申报的方式补充享受。”国家税务总局新闻发言人黄运说，税务部门还将积极会同相关部门收集编发研发项目鉴定案例，帮助符合条件的中小微企业充分准确享受政策红利。

北京国家会计学院教授李旭红认为，新出台的措施将有力促进政策红利直达快享，促进民营企业加大创新投入力度，对激发民营企业发展活力、助力经济高质量发展具有积极意义。

为促进经营主体对政策应知尽知、愿享尽享，通知还提出制定编发支持小微企业和个体工商户发展壮大的税费优惠政策清单及相关指引，完善税费政策精准推送机制，制定并试行《税费政策精准推送工作规范》，更好实现“政策找人”，并不断拓展企业自主申报、自行享受适用范围。

创新提升服务，增进办税缴费便利度

聚焦进一步增进办税缴费便利度，通知推出和优化多项具体举措。例如，对“企业财务会计制度”等11项证明材料采用调阅复用措施，减少资料重复报送等。国家税务总局、各省税务局还将同步建立民营企业直联点，常态化开展民营企业走访座谈，及时响应纳税人缴费人合理诉求。

“这次在进一步便利税费办理和改进诉求响应方面推出系列新举措，涉及税收服务民营经济多个方面和环节，及时响应经营主体合理诉求，不断完善税费争议化解和诉求解决机制，有助于企业集中精力抓经营、促发展。”中央财经大学政府管理学院教授杨燕英说。

此次通知还专门推出6条跨境税收服务措施，如简并企业报告境外投资和所得信息有关报表，减少报送频次，进一步降低企业申报负担等。

国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，税务部门将进一步完善12366跨境服务咨询专线功能，拓宽民营企业解疑释惑渠道，同时在国家税务总局官网推出“海外税收案例库”，帮助民营企业在“走出去”过程中防范税务风险，提高税法遵从能力。

优化执法方式，提升税务执法精确度

税务部门此次针对优化执法方式推出5条措施，持续推进依法依规征税收费，加强税务执法区域协同，着力提升税务执法精确度。

沈新国表示，新措施在严格规范税务执法行为的基础上，运用法治思维，创新行政执法方式，一方面坚决不收“过头税费”，另一方面确保税费优惠政策落实到位，推动经营主体资金“活起来”，让执法行为做到刚柔相济、法理相融，切实维护纳税人缴费人的合法权益。

“特别是此次专门规定对符合条件、确有困难的民营企业发生欠税，税务机关辅导其制定清欠计划，对按计划缴纳税款的，暂不采取强制执行措施。这有助于帮助企业渡过难关，彰显了税务部门的执法温度。”中国人民大学财税研究所首席教授朱青说。

黄运表示，税务部门将始终做到积极回应经营主体关切，持续不折不扣落实税费优惠政策，推出更多利企便民实招，助力广大经营主体更好享受国家政策红利，实现高质量发展。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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