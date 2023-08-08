原标题：保险消费者信心保持恢复态势

日前，中国保险保障基金有限责任公司发布了今年二季度中国保险消费者信心指数。2023年二季度中国保险消费者信心指数为67.7，环比下降3.6，同比上升1.2，处于信心较强区间。今年以来，中国保险消费者信心指数一直处于信心较强区间，二季度较2021年和2022年同期水平有所回升，较2023年一季度有所回落，保险消费者信心呈现调整恢复的发展态势。保险保障基金公司对相关调查数据分析认为，总的来看，保险消费者信心延续调整恢复态势，建议行业主体紧抓恢复和扩大有效需求的关键期，持续优化和改善保险服务，持续落实惠民保险政策，巩固保险消费恢复向好的基础，提升行业服务质效，促进行业高质量发展。

分险种看，二季度人身险消费者信心指数和财产险消费者信心指数分别为68.2和67.3，均处于信心较强区间，财产险消费者信心指数的环比降幅略大于人身险消费者信心指数。

二季度人身险消费者信心指数高于2021年和2022年的同期水平，人身险消费环境呈现积极向好态势。其中消费信任偏好环比上升4.0至71.5，为2021年二季度以来的最高水平，行业发展信心和行业服务满意度连续三个季度回升，行业政策感知高于2022年同期水平，表明消费者对人身险行业发展的感知逐步向好，有利于人身险行业持续转型升级。虽然消费者的经济环境预期、保险消费意愿环比有所走弱，但与往年同期水平接近，总体仍保持平稳。二季度调查显示，59.1%的受访消费者未来6个月愿意增购保险。其中有63.7%的消费者愿意增购健康险（环比上升22.8个百分点），59.9%的消费者愿意增购意外险（环比上升10.9个百分点），39.2%的消费者愿意增购寿险（环比上升2.3个百分点）。

近期，华泰证券、平安证券、西部证券等多家券商密集发布保险行业研究报告认为，当前保险行业消费者的信心有待进一步提升，消费者信心恢复的基础还需巩固。近期，国家有关部门制定出台恢复和扩大消费的政策，随着暑期消费旺季到来，居民休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放，这有利于保险消费市场继续保持回暖势头。多位业内人士在接受记者采访时也建议，保险公司应密切关注消费者需求动向，加强风险减量服务管理，围绕消费者在出行旅游、家财保障、支付安全等不同场景的风险保障需求创新产品供给，满足消费者对风险保障服务的新期盼。（记者 于泳）

(责编：曹淼、李源)

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