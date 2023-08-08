人民网北京8月8日电 （欧阳易佳）“目前大清河左各庄断面流量为237立方米/秒，流速为0.58米/秒”，水文职工吴昱樨大声报告当前数据。她和水文应急监测二组其他3名同事24小时在岗，随时关注水情，平均4小时报一次数据，截至目前，已完成17个测次的流量测验，为洪水调度决策提供了重要支撑。

7月28日以来，受强降雨影响，海河发生流域性大洪水，8个蓄滞洪区相继启用。近日，大清河水位持续上涨，目前已经启用了小清河分洪区、兰沟洼、东淀3个蓄滞洪区。

预防是最经济最有效的减灾策略。在迎战流域性大洪水的重要考验中，海委水文人牢固树立底线思维，动态监测、实时预警、滚动预报，贯通雨情汛情险情灾情“四情”防御，强化预报预警预演预案“四预”措施，科学测报雨水情、精准服务水旱灾害防御工作。

海委水文应急监测二组工作人员正在投放测流无人船。受访者供图

天津市静海区台头镇属于东淀蓄滞洪区，当地居民已经有序撤离，海委水文应急监测二组正在此跟踪监测洪水演进情况。在左各庄幸福大桥上，4名身穿橘色马甲的水文职工正在使用搭载ADCP（声学多普勒流速剖面仪）的无人船紧张开展测流。

“我们要在洪水抵达前到达监测现场，用应急（移动监测）设备第一时间将监测数据回传海委。”海委水文应急监测二组组长韩朝光说。

连日来，水文应急监测二组一路追踪水头，几次冒着洪水没桥风险，抢测水文数据，为后方海委防汛指挥提供实时水文数据支撑。

海委水文应急监测二组工作人员正在进行无人船测流连接测试。受访者供图

“要紧盯台风移动路径和天气形势变化，发挥雨水情监测预报‘三道防线’作用，逐河、逐库、逐站进行精细化洪水滚动预报。”海委水文局情报预报处副处长、首席预报员杨邦介绍。

海委水文应急监测三组组长王哲介绍，水文测流要时刻注意测试仪在河道中的位置，第一要避开河道漂浮物，第二要防止流速过大，第三要注意河道回流漩涡。如果河道含沙量特别高，无法使用ADCP（声学多普勒流速剖面仪），则需使用便携器测流（手持式测试电波流速仪）。

海委水文应急监测三组工作人员正在投放ADCP（声学多普勒流速剖面仪）。受访者供图

“8月6日11:10，永定河苑家务大桥流量140立方米/秒，最大水深3.10米”。随着组长王哲报送出最新数据，此次测流工作圆满画上句号。按照指挥部要求，他们又赶赴下一个应急监测断面......

据了解，海委共派出6个水文应急监测组深入防汛前沿，紧盯洪水动态情况，实时上报水情信息。各监测组从7月30日至8月6日，共实施53个断面150余次流量监测，期间有持续降雨、有高温潮湿，甚至交通管制，但是各组工作人员从不叫苦喊累，全部按照要求第一时间将流量、流速、水位等报送水利部水文司与海委，为确保海河流域内蓄滞洪区安全启用和下游洪水演进计算提供了及时准确的信息。

(责编：乔业琼、高雷)

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