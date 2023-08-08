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我国首个省级国土空间规划获国务院批复

2023年08月08日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （欧阳易佳）近日，国务院正式批复了《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》），这是机构改革以来第一个获批的省级国土空间规划。《规划》是江苏省空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是省域国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲。

《规划》强调筑牢安全发展的空间基础。到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内;单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；大陆自然岸线保有率不低于国家下达任务，其中2025年不低于36.1%；用水总量不超过国家下达任务，其中2025年不超过620亿立方米；除国家重大项目外，全面禁止围填海；严格无居民海岛管理。

《规划》强调，系统优化国土空间开发保护格局。严格落实《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》确定的农产品主产区、重点生态功能区和城市化地区格局，深化落实“1+3”重点功能区，完善陆海统筹、点面结合的主体功能区战略格局，坚持“生态优先、带圈集聚、腹地开敞”的空间开发保护思路，优化徐淮、里下河、沿海、沿江、宁镇扬丘陵五大农业片区，构建“两心三圈四带”的国土空间总体格局。

《规划》对农业、生态、城镇、陆海、区域等国土空间总体格局做出统筹安排。其中，提出塑造“新时代鱼米之乡”农业空间，支持乡村振兴；营造湖美水清生态空间，增强“美丽江苏”底蕴；构建紧凑集聚城镇空间，推进新型城镇化建设；加强陆海空间协同，努力建设海洋强省；强化空间统筹，构建现代化基础设施网络；保护传承文化与自然价值，彰显“水韵江苏”魅力；加快区域协调，推动更高质量一体化发展。

《规划》强调统筹规划实施管理，提升国土空间治理现代化水平。坚持党中央集中统一领导，建立国土空间规划体系，强化纵横协同的规划传导，完善国土空间用途管制制度，按照“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的要求建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，全面提升国土空间治理能力现代化水平。

批复要求，坚决维护规划严肃性权威性，做好规划实施保障，组织完成地方各级国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划编制工作，加快形成统一的国土空间规划体系，加快建立《规划》实施的全生命周期管理制度。

(责编：乔业琼、高雷)
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