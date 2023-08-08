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全力以赴“虫口夺粮”保丰收 全国大部地区秋粮作物长势基本正常

2023年08月08日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （记者李栋）秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。农业农村部最新农情调度显示，目前，北方玉米大部分处于抽雄吐丝期，大豆处于鼓粒期，南方地区中稻开始抽穗，晚稻播栽过九成。当前，粮食主产区全力以赴打好“虫口夺粮”攻坚战，保障秋粮丰收。综合来看，全国大部地区秋粮作物长势基本正常。

盛夏时节，在湖北省当阳市河溶镇的一片高标准农田里，配好药水的无人机在机手操控下腾空而起，药液均匀喷洒在秧苗上。“前后大约10分钟的工夫，这片稻田的植保作业就结束了。”种粮农户覃越洲介绍，使用无人机打药一天可以覆盖400亩到800亩，即省力又省钱。

 “近期降雨天气多，也是‘两迁’害虫（稻飞虱和稻纵卷叶螟）防治关键期，‘虫口夺粮’即关系种粮农民的收入，更关系到国家的粮食安全。”湖北省植物保护总站副站长周华众表示，今年‘两迁’害虫主害带集中在鄂东南、江汉平原，工作组、专家组到全省各地水稻主产区进行巡回督察，确保了水稻病虫害防治效率，保障了秋粮丰产。

8月—9月是秋粮作物产量形成的重要时节，也是病虫发生和防控的关键时期。为实现“虫口夺粮”保丰收，近日，农业农村部组派出11个由机关干部、技术人员和相关专家组成的工作组，加强对河北、内蒙古、黑龙江、河南、湖南等22个秋粮生产省份病虫害防控督促指导。

农业农村部相关负责人表示，针对秋粮病虫重发形势，农业农村部同时要求各地建立健全督促指导制度，关键时期组派精干力量，进村入户、深入田间地头，开展服务指导，确保防控措施落实到位，技术措施落实到田，坚决遏制重大病虫大面积暴发成灾，最大限度降低危害损失。

保障秋粮丰收，既要防虫害，又要紧抓防汛防涝。针对今年第5号台风“杜苏芮”造成部分农田内涝、农作物受灾的情况，农业农村部在前期已制定下发4个抗灾技术指导意见、派出11个救灾专家组基础上，又组织农技专家组成103个科技小分队分赴受灾省份蹲点包片指导防汛救灾，抢排田间积水，同时及时追施速效肥、喷施叶面肥，促进灾后恢复生产，确保秋粮丰收到手。

农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示，下一步，农业农村部将指导各地抓好田间管理，科学肥水运筹，构建合理群体。同时，加强防灾减灾和病虫防控，最大限度减轻灾害损失，努力夺取秋粮丰产丰收。

(责编：乔业琼、高雷)
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