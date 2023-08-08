原标题：国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录

科技日报北京8月7日电 （记者刘园园）记者7日从中国煤炭科工集团（以下简称中国煤科）获悉，由中国煤科上海研究院研制的适应最小采高1.3米薄煤层采煤机，近日在国家能源集团神东煤炭公司石圪台煤矿成功应用，创造了最低1.3米煤层年产260万吨的世界纪录。

该系列采煤机在同等工作面条件下产能可达国际上类似采煤机的3倍。其成功研制，奠定了国产薄煤层采煤机的世界领先地位。

“我国薄煤层煤炭资源储量巨大，约占煤炭总储量的20%，高达3500亿吨。但由于薄煤层工作面条件差、开采难度大、经济效益差，目前薄煤层开采量仅占总产量的7%。”中国煤科上海研究院天地采掘采煤机械研究所副所长李庆亮说，随着易于开采的中厚煤层不断减少，推动薄煤层开采已成为煤炭行业的当务之急。

然而，国产薄煤层采煤机普遍存在装机功率小、生产能力低、智能化程度不高等问题；国外薄煤层采煤机则存在机面高度偏高的问题，一般最小采高在1.6米以上，难以满足更低采高的要求。

记者了解到，中国煤科上海研究院首创的最小采高1.3米薄煤层采煤机，牵引速度可达每分钟20米、年产量可达300万吨。

李庆亮介绍，目前已有70余台该系列采煤机被推广应用到国家能源集团、兖矿集团、陕煤集团等多家国内大型煤炭生产企业。

(责编：罗知之、陈键)

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