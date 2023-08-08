原标题：航天无人机助力抗洪抢险

科技日报北京8月7日电 （记者付毅飞）受台风“杜苏芮”影响，近日华北等地出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害。记者7日从中国航天科技集团九院获悉，该院研制的多套无人机系统已在救灾任务中发挥作用。

据悉，九院已于4日组建无人机抗洪救援团队，连夜奔赴河北省涿州市及涞水县，执行应急救援任务。

受连续强降雨和上游洪水过境影响，涿州市抗洪形势严峻。当地相继启动小清河分洪区、兰沟洼蓄滞洪区，转移群众超过10万人。九院调动3套无人机救援系统，连夜前往涿州市桃园街道、双塔街道、刁窝镇等7地开展侦察搜救、监测勘察工作，为抗洪抢险提供有力技术支撑。

涞水县拒马河等4条河流水位陡涨，野三坡景区赵各庄镇多个村庄、道路、桥梁被冲毁；赵各庄镇汤家庄、北台子、水牛坨、西塔4个村庄遭遇重创，失联数天。九院抗洪救援团队携带2套无人机救援系统连夜赶往涞水县野三坡景区，操控无人机翻过海拔600余米的山峰，第一时间将失联村庄高清图片、视频传回，确认被困人员所在位置及灾后地形地貌，为救援工作争取了宝贵时间。

此外，九院研制的系留无人机应急通信保障车、应急救援型无人机等装备也已投入到京冀等地救灾任务中。多架应急救援型无人机向北京市房山区张坊镇通信失联的村庄空投卫星电话和对讲机，使村子与镇里重新建立通信联络；无人运输机在涿州市和河北省涿鹿县完成了紧急药品和生活物资空投任务；系留无人机应急通信保障车在涿州市为应急指挥、抢险救援、居民通信提供应急通信保障服务。

(责编：罗知之、陈键)

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