原标题：IEC首个电力无人机国际标准立项

科技日报讯 （付晶 郑彬 王真 记者陈瑜）记者8月4日从中国电科院获悉，由该院牵头发起的IEC（国际电工委员会）63439-2-1“架空电力线路巡检用无人机通用技术要求”正式获批立项。该标准是电力无人机领域首项IEC标准，对于全球范围内开展电力无人机方面的国际标准化工作具有重要里程碑意义。

通过无人机执行自主巡检，可高频次、近距离、多角度自动拍摄电力线路杆塔及通道高清图像，及时排除缺陷隐患，保障线路安全稳定运行。此前，世界三大国际标准组织（ITU、IEC、ISO）在架空电力线路无人机巡检领域尚处空白。此项IEC标准将对架空电力线路巡检用无人机装备（产品）的抗电磁干扰性能、飞行性能、巡检功能等技术要求进行规定，为相关无人机装备（产品）的设计研发、生产制造、应用维护提供统一规范。该标准将对世界各国提升无人机装备质量，推动电网运维数字化转型和智能化升级等发挥重要指导作用。

标准召集人、中国电科院副院长李鹏说，该标准的成功立项，充分展示了我国在电力无人机巡检领域的实力。下一步，中国电科院将进一步加强与各国专家同行的交流和协作，加快推进电网优势领域的国际标准创制与应用，加强国际交流与技术转化，为电力国际标准化发展贡献更多“中国智慧”。

(责编：罗知之、陈键)

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