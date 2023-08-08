原标题：云仿真系统支撑多地电网开展迎峰演习

科技日报讯 （记者华凌）记者8月6日从中国电科院获悉，入夏以来，我国多地雷雨天气频繁，用电负荷连续攀升，为检验和提升调度运行人员事故应急处置能力，福建、上海等多地电网调度控制中心纷纷开展迎峰度夏联合反事故演习，中国电科院的云仿真演习技术攻关团队为演习的顺利开展提供了技术保障。

电网联合反事故演习是增强电网应急能力、保障电网安全运行的重要手段。中国电科院云仿真演习技术攻关团队负责人齐晓琳介绍，中国电科院自2013年起开始组建云仿真演习技术攻关团队，研究云计算、大数据、人工智能等新技术在调控培训仿真领域的融合应用，是国内最早开始研究云演习架构的机构。团队从多级电网联合演习、异构系统模型融合共享、快速精准仿真推演等迫切需求出发，首次提出基于云架构的多级电网调控一体化联合演习整体方案，攻克时空模型管理、快速并行计算、智能预案等核心技术，解决了传统联合演习资源扩展困难、多级交互效率低下等难题，研发了具有完全自主知识产权的新一代调控云仿真演习系统。

截至目前，云仿真演习系统已在国家电网调度控制中心及6个省级调控中心、60多个地级调控中心推广应用，成功支撑重大活动保电演习及迎峰度夏、极端天气等反事故演习千余次，提高电网调控人员应对突发故障的协同处置能力，保障了大电网安全稳定运行。

(责编：罗知之、陈键)

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