刘 琪

原标题：外汇局：7月末我国外汇储备规模32043亿美元

8月7日，国家外汇管理局（下称“外汇局”）公布2023年7月末外汇储备规模数据。数据显示，截至2023年7月末，我国外汇储备规模为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。

外汇局表示，2023年7月份，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“当前影响我国外汇储备的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。”民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，从汇率因素看，7月份，美元指数受美联储加息接近尾声且欧英货币上涨影响整体回落，全月下跌1.0%至101.9；非美元货币中，日元、欧元、英镑对美元分别升值1.4%、0.8%和1.1%。这导致外汇储备的非美元部分出现升值。

从资产价格因素看，温彬表示，7月份美欧日国债收益率小幅上行。其中，10年期美债收益率上升16个基点至3.97%，10年期欧债收益率上升3个基点至2.54%，10年期日债收益率上升18个基点至0.61%。主要股市多数上涨，标普500股票指数上升3.1%，英国富时100指数上升2.2%，但日经225指数下降0.1%。资产价格因素中股市与债市对外汇储备的影响在一定程度上有所抵消。

在国际收支方面，温彬表示，从高频数据和前瞻性指标来看，预计7月份我国进出口顺差依旧保持高位，外商直接投资保持稳健。从“北向通”资金流向看，股市呈现净流入态势。综合来看，我国外汇市场运行总体平稳。

外汇局表示，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

温彬表示，随着一系列稳外贸和稳外资政策落地显效，货物贸易将继续发挥稳定国际收支基本盘作用，跨境投资有望改善，国际收支将延续基本平衡格局，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

(责编：罗知之、陈键)

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