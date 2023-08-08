韩 昱

原标题：人民币国际化有序推进 有助于外贸企业规避汇率波动风险

据新华财经8月6日消息，今年以来，大多数撒哈拉以南非洲国家的货币对美元汇率均已走弱，商品进口价格飙升加剧了非洲大陆的通胀压力，“去美元化”的讨论多次出现。同时，随着中非经贸的持续加深，多个非洲国家开始积极推动与中国进行相关货币安排，人民币国际化在非洲加速推进。

事实上，今年以来，人民币国际化接连传来新消息。从超越欧元成为巴西外汇储备中第二大货币，到阿根廷首次使用人民币偿付外债；从巴基斯坦首次以人民币支付进口俄罗斯原油费用，到我国完成首单以人民币结算的进口液化天然气……人民币的国际储备货币、支付货币等功能不断增强。

“当前，人民币国际化进程正加速推进。”中国银行研究院高级研究员王有鑫在接受《证券日报》记者采访时表示，包括巴西、阿根廷等在内的主要新兴市场国家宣布在与中国的跨境交易中采取本币或人民币结算，这体现出人民币的市场认可度和国际接受度明显提升。

多项数据也反映出人民币跨境使用不断升温的趋势。国家外汇局最新的银行代客涉外收付款数据显示，今年6月份，境内非银行部门跨境收付中，人民币占比提升至49.81%，已连续4个月超过美元。同时，环球银行金融电信协会（SWIFT）最新数据也显示，今年6月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.77%，今年1月份至5月份，该项占比呈现出持续增长的态势。

王有鑫认为，今年以来，人民币国际支付份额稳步提升，特别是在中国跨境结算中的占比首次超过美元，成为中国跨境结算中的首选货币，也是人民币国际化进程加速推进的突出表现之一。同时，不少新兴市场国家也开始增加人民币外汇交易或发行更多人民币计价债券，人民币在跨境投融资和流动性管理中的地位提高。

从外贸企业角度看，人民币国际化有序推进有哪些影响？萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对记者分析称，人民币在贸易结算中的占比持续上升，对于出口企业来说，以人民币计价或结算可以规避外汇汇兑风险和损失。

在王有鑫看来，直接用人民币开展投融资活动，可以减少资产和负债的币种错配和期限错配等问题，提升企业资产负债质量，降低外币债务违约风险。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，更为重要的是，人民币国际化能够推动我国企业国际化，推动我国企业加入到国内国际双循环中去，不断提升格局、视野和全球竞争力。

谈及有序推进人民币国际化未来应如何做，王有鑫表示，一方面，进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，为国际投资者持有和配置人民币资产提供支持；另一方面，要持续推进离岸市场人民币投融资产品创新，打造离岸市场人民币资金池和良好的生态系统，为境外主体使用人民币提供更多便利。

田利辉认为，需要继续推动经济与金融改革和开放，打造法治化、市场化和国际化的营商环境。同时，需要继续积极参与全球金融治理改革，大力提升中国在国际货币金融事务方面的话语权。

(责编：罗知之、陈键)

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