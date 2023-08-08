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“爆款”影片接踵上映 暑期档票房有望创历史新高

贺王娟
2023年08月08日09:20 | 来源：证券日报
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原标题：“爆款”影片接踵上映 暑期档票房有望创历史新高

截至8月7日记者发稿，猫眼专业版数据显示，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破150亿元。《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》位列当前2023年暑期档影片票房前三，面对强势的暑期票房表现，多家市场机构纷纷调高市场预期。

盘面上，8月7日，影视股盘中集体走高，截至收盘，幸福蓝海、金逸影视、上海电影等涨停，万达电影、横店影视、中国电影等涨超5%。

继《长安三万里》《封神第一部》等“爆款”影片在暑期档中票房爆发力表现亮眼后，《巨齿鲨2：深渊》《孤注一掷》两部“黑马”影片接力暑期档，持续引爆市场。

据猫眼专业版数据显示，8月5日至8月6日连续两日单日票房突破5亿元，同时创下2020年以来暑期档单日最高纪录。

尤其是《孤注一掷》票房表现亮眼，点映期间单日票房已超其他同期已上映的影片。猫眼专业版数据显示，截至8月7日，影片《孤注一掷》点映3天总票房超《八角笼中》点映10天票房成绩，同时，8月7日这部影片也刷新中国影史点映单日票房纪录。

继《孤注一掷》后，暑期档内容供给持续复苏，仍有多部影片等待上映，包括市场备受关注的《我经过风暴》《暗杀风暴》《奥本海默》等39部影片已定档。

截至8月7日，2023年暑期档票房已突破150亿元，其中8月份票房超20亿元。市场机构预计，在乐观预期下今年暑期档票房有望创历史新高，看好全年票房强劲复苏。

暑期档票房表现，让业内人士直呼“过年了”，而受益于持续火爆的票房表现，今年上半年多家上市影企业绩修复明显。

猫眼娱乐8月3日在港交所公告，预计集团2023年上半年的收入将介乎约21.5亿元至22.5亿元，同比增长约80.5%至88.9%；公司拥有人应占溢利将介乎约3.8亿元至4.3亿元，同比增长约150.2%至183.1%。

票务平台起家的猫眼娱乐，业绩大幅增长的背后离不开对影片内容深度参与。猫眼娱乐在公告中提及：“暑期档以来，电影市场增长强劲，本集团继续发挥优质内容宣发出品的优势和能力，目前已有多部参与的影片获得票房和口碑双丰收，如《消失的她》、《八角笼中》、《长安三万里》、《封神第一部》等”。

此外，多家A股上市影企预计上半年扭亏，例如上海电影、金逸影视、横店影视等。市场人士认为，在暑期档优质影片的持续供给下，叠加相关促消费的政策陆续出台以及部分地区电影优惠券的发放，下半年影企业绩有望延续亮眼表现。

在市场持续回暖的背景下，电影供给端也在不断修复，据灯塔专业版发布《2023上半年全国电影剧本备案立项分析报告》显示，2023年上半年，中国内地共立项影片1387部，较去年同期增长约25.63%。

在业内人士看来，在优质影片的加持下消费者线下观影需求持续修复，并未被线上娱乐所取代，消费者为优质内容买单的意愿较强，且线上娱乐无法替代线下观影场景所带来的体验，预期未来电影票房市场修复势头强劲。

(责编：罗知之、陈键)
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