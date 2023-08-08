人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

7月份电商物流指数为110.9点 保持连续上升态势

孟 珂
2023年08月08日09:20 | 来源：证券日报
小字号

原标题：7月份电商物流指数为110.9点 保持连续上升态势

中国物流与采购联合会和京东集团联合发布的最新数据显示，2023年7月份中国电商物流指数为110.9点，比6月份小幅提高0.3个点。

“电商物流指数的变化直接反映了网络购物的景气程度。从公布的电商物流数据来看，我国居民网购需求和热情依旧旺盛。当前我国电商物流市场持续处在相对活跃状态，服务能力也在不断提升，反映出网络购物消费复苏趋势进一步巩固。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。

从分项指数来看，7月份，电商物流总业务量指数为121.8点，比上月回落0.8个点；农村电商物流业务量指数为127.8点，比上月下降0.6个点；履约率指数环比上涨0.5个点，涨幅与上月保持一致；满意率指数为101.2点，较上月大幅提高1.5个点；物流时效指数较上月提高0.3个点；人员指数较上月提高1.4个点，自2019年1月份之后首次突破110点的高位。

“7月份供给端各项指数表现良好，物流时效指数、满意率指数、履约率指数和人员指数连续回升。”中国物流信息中心分析师吴江对《证券日报》记者表示，满意率指数时隔43个月重回100点以上；物流时效指数、人员指数创出近两年新高；成本指数当月提升0.2个点，达到124.4点，涨幅虽有所回落，但创出自指数发布以来的新高，企业运营成本压力依然较大。

吴江表示，7月份，随着前期电商购物促销活动退出，反映需求的电商物流总业务量指数和农村电商业务量指数小幅回落，但由于需求潜力仍然较大、增速动能较强，仍分别保持20%和25%以上的高速增长。国家统计局数据显示，上半年全国实物商品网上零售额为6.1万亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%，电商物流需求稳步上升的态势没有改变。

付一夫认为，我国电商购物的薄弱环节依然是农村及偏远地区，因此需要加大力度建设农村互联网与物流基础设施，提高农村电商及物流站点的覆盖率。此外，需针对农村市场流通网络不畅等问题推动流通环节的升级，进而解决农产品产销问题，为农业农村的生产发展、乡村产业的振兴以及农民的增收致富助力，并促进电商购物需求稳步增长。

展望后期，吴江表示，随着下半年各项促消费政策逐步显效，电商物流指数将继续保持增长态势。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网记者探访平原县第一人民医院：大部分村民经过积极救治后好转离院
　　平原县第一人民医院住院部脊柱关节外科、手足外科病区。人民网 乔姝摄 8月6日凌晨2时33分，山东省德州市平原县发生5.5级地震。…
外汇局：截至7月末我国外汇储备规模32043亿美元 升幅0.35%
　　人民网北京8月7日电 （记者罗知之）国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年7月末，我国外汇储备规模为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。 2023年7月，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部