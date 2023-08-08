孟 珂

原标题：7月份电商物流指数为110.9点 保持连续上升态势

中国物流与采购联合会和京东集团联合发布的最新数据显示，2023年7月份中国电商物流指数为110.9点，比6月份小幅提高0.3个点。

“电商物流指数的变化直接反映了网络购物的景气程度。从公布的电商物流数据来看，我国居民网购需求和热情依旧旺盛。当前我国电商物流市场持续处在相对活跃状态，服务能力也在不断提升，反映出网络购物消费复苏趋势进一步巩固。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。

从分项指数来看，7月份，电商物流总业务量指数为121.8点，比上月回落0.8个点；农村电商物流业务量指数为127.8点，比上月下降0.6个点；履约率指数环比上涨0.5个点，涨幅与上月保持一致；满意率指数为101.2点，较上月大幅提高1.5个点；物流时效指数较上月提高0.3个点；人员指数较上月提高1.4个点，自2019年1月份之后首次突破110点的高位。

“7月份供给端各项指数表现良好，物流时效指数、满意率指数、履约率指数和人员指数连续回升。”中国物流信息中心分析师吴江对《证券日报》记者表示，满意率指数时隔43个月重回100点以上；物流时效指数、人员指数创出近两年新高；成本指数当月提升0.2个点，达到124.4点，涨幅虽有所回落，但创出自指数发布以来的新高，企业运营成本压力依然较大。

吴江表示，7月份，随着前期电商购物促销活动退出，反映需求的电商物流总业务量指数和农村电商业务量指数小幅回落，但由于需求潜力仍然较大、增速动能较强，仍分别保持20%和25%以上的高速增长。国家统计局数据显示，上半年全国实物商品网上零售额为6.1万亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%，电商物流需求稳步上升的态势没有改变。

付一夫认为，我国电商购物的薄弱环节依然是农村及偏远地区，因此需要加大力度建设农村互联网与物流基础设施，提高农村电商及物流站点的覆盖率。此外，需针对农村市场流通网络不畅等问题推动流通环节的升级，进而解决农产品产销问题，为农业农村的生产发展、乡村产业的振兴以及农民的增收致富助力，并促进电商购物需求稳步增长。

展望后期，吴江表示，随着下半年各项促消费政策逐步显效，电商物流指数将继续保持增长态势。

(责编：罗知之、陈键)

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