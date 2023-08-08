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邮储银行多措并举助力夏粮颗粒归仓

2023年08月08日09:43 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行多措并举助力夏粮颗粒归仓

夏收以来，中国邮政储蓄银行充分发挥自身网络、资金和专业优势，加大对粮食领域的信贷支持力度，积极对接农户、粮食经纪人以及粮食收储企业等的资金需求，用高效、专业、贴心的金融服务助力夏粮颗粒归仓。

加强走访 对接客户需求

为保障夏粮收购稳步开展，邮储银行积极参与农业农村部信贷直通车“种粮贷”专项行动，主动走访各级农业农村部门、粮食和物资储备局，精准对接粮食收购客户需求，为客户匹配“种粮贷”线上申请专属入口，提供全天候业务咨询和全方位金融服务。

为方便粮食收购客户在用款旺季及时筹足资金，邮储银行河北省分行于4月初就启动了夏粮收储攻坚工作，聚焦全省87个产粮大县，组织辖内分支机构开展夏粮收购大走访活动，提前了解粮站、粮食经纪人等的贷款需求，收集客户资料，为客户办理授信业务。截至7月末，邮储银行河北省分行累计为夏粮收购客户授信11.76亿元，已投放9.1亿元。

创新模式 提供链式服务

“夏粮收购季节性强、收购期短、资金量大，充足的流动资金是关键。感谢邮储银行，不光给我提供了150万元贷款资金，还给我们合作的粮食经纪人、种植农户也进行了授信，为我们整个产业链提供了支持。”安徽淮南的一名粮食收购商称赞道。

在夏粮收购时节，种粮大户收割、粮食经纪人收粮、粮食生产企业储粮都需要融资服务。邮储银行因地制宜创新服务模式，在安徽，邮储银行安徽省分行创新打造“链长制”粮食产业链式综合服务模式，以地区粮食贸易一级经纪人为核心，延伸拓展产业链上游的二级、三级经纪人直至终端种植户，为每个核心主体配置专属“链长制”团队，按照“一企一策”思路，为核心主体及其产业链客户提供全链条、综合化的金融服务。截至7月末，邮储银行安徽省分行已在9个粮食主产区组建了96个“链长”团队，对接306个夏粮核心主体，向夏粮产业客群投放小额贷款超56亿元。

提升效率 开辟绿色通道

“夏粮收购用钱急，资金流转也快，最怕的就是资金不到位。”家住山东省聊城市东阿牛角店镇的收粮户黄先生说。今年是黄先生从事粮食收购的第六个年头，他想进一步扩大粮食收购规模，但由于缺乏合适的抵押物，150万元的资金缺口迟迟没有着落。邮储银行了解情况后，立即安排客户经理对接，为他推荐了纯信用、无抵押的粮食收购产业贷产品，并开通绿色审批通道，很快就解了黄先生的燃眉之急。

为适应夏收资金需求“短、频、快”的特点，邮储银行开辟夏粮服务“绿色通道”，按照“特事特办、急事急办”的原则，建立信贷审批优先受理、优先发放的机制，全力保障夏粮产业信贷资金需求。同时，邮储银行大力推广移动展业和“极速贷”等线上产品，切实做好夏收金融服务。

(责编：董童、李源)
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