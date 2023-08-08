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中国最大直径土压/TBM双模盾构机“永安号”顺利始发

2023年08月08日16:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国最大直径土压/TBM双模盾构机“永安号”顺利始发

中新社北京8月8日电 8日，珠肇铁路公司投资建设、中铁隧道局集团施工的珠肇高铁全线控制性工程——圭峰山隧道“永安号”盾构机在广东江门顺利始发，标志着珠肇高铁全线正式进入盾构施工阶段。

8月8日，珠肇高铁全线控制性工程——圭峰山隧道“永安号”盾构机在广东江门顺利始发。(中铁隧道局集团 供图)

8月8日，珠肇高铁全线控制性工程——圭峰山隧道“永安号”盾构机在广东江门顺利始发。(中铁隧道局集团 供图)

“永安号”是为圭峰山隧道量身打造的超大直径双模盾构机，开挖直径14.29米，约相当于5层楼高，主机长14.3米，总长117米，总重约4250吨，为中国最大直径土压/TBM双模盾构机，承担圭峰山隧道盾构段3963.5米施工任务。“永安号”具备盾构和TBM两种掘进模式，两种模式能够快速转换，可实现盾构在软土和硬岩中安全、高效掘进。盾构机设计突出智能化施工理念，搭载了超前地质预报系统、刀具磨损监测系统、渣土体积测量系统、盾尾间隙测量系统、管片智能转运系统，配备土仓可视化、油液监测、振动监测预警等功能，同时项目打造智慧管控中心，研发盾构智能互联项目协同管控应用系统，为“永安号”双模盾构掘进保驾护航。

按照施工计划，“永安号”在圭峰山隧道2号竖井始发后，将依次下穿广珠铁路、珠三角环线高速、江门城镇，最终抵达2号拆解洞，完成“地下之旅”的全部任务，将开创双模大盾构施工新的领域，为超大直径双模盾构施工提供经验和样板。

珠肇高铁是广东省自主投资建设管理的第一条时速350公里高铁，建成通车后，将串联江门站与珠三角枢纽机场，实现轨道与航空无缝衔接，珠海至新规划建设的珠三角枢纽机场最快35分钟到达，珠海至肇庆东最快36分钟到达，项目沿线珠三角主要城市均将实现1小时通达。(记者 刘文文)

(责编：王连香、高雷)
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