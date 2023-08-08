何旭 王绍绍 朱虹

原标题：打造“国际超市” 助力技术与市场的“双向奔赴”

“‘一带一路’沿线国家的新能源市场前景非常广阔，需要我们这些企业去了解当地的市场、适应当地的市场、培育当地的合作伙伴。”谈到6月的中泰企业洽谈，四川奥渤新能源技术有限公司（以下简称“奥渤新能源”）总经理鲜佰元仍感到欣喜。

6月30日，2023年“一带一路”科技创新合作—泰国新能源产业专场对接活动在天府国际技术转移中心（以下简称“中心”）举办。这是中心推动企业与国际科技市场对接的一次案例。

近日，人民网“一带一路 大道同行”全媒体报道组走进中心，深入了解国内外技术与市场对接通道的相关工作。

2023年“一带一路”科技创新合作—泰国新能源产业专场对接活动现场。中心供图

搭桥铺路，促进技术与市场的“双向奔赴”

以“打造技术转移服务核心聚集区”为工作指引，2021年，在四川天府新区，中心正式启动。锚定人工智能和低碳经济等领域，中心为成都与区域乃至国际科技创新资源对接与合作打开了一扇交流的“窗口”。

在中心展示厅里，记者看到一张世界地图，地图上呈现了各国各地区的技术转移中心和相关机构，以点连线，汇聚成为连接各国的技术转移通道。

纵隔万水千山，也要“双向奔赴”。

“天府国际技术转移中心成立于疫情期间，做国际技术转移却无法面对面交流，这对我们来说既是挑战也是机遇。”中心张莉梅副主任表示，通过邮件、视频会议、各种大型国际展会及交流活动，中心的“朋友圈”不断扩大，为接下来推进国际合作打下了坚实的基础。

面向全球技术转移需求，张莉梅介绍，中心建立了汇聚国内外技术信息的信息平台，涵盖行业学会、技术经理人、科技成果、技术需求、创新能力、服务机构、专业化服务、线上线下对接活动、相关法规政策等企业关注的多项信息。

“目前，信息网络平台已入驻企业204家，汇聚企业需求信息317条，其中国际合作项目120项，对接创新资源230项，为企业提供政策咨询等服务680余次……”张莉梅说。

开花结果，以品牌打造成果服务“国际超市”

“这一次与泰方实现精准‘技术对接’，离不开前期天府国际技术转移中心对海外市场的深入考察。”鲜佰元表示。

今年3月，中心携奥渤新能源专门赴泰国开展研学考察，了解泰国新能源市场需求，与30余家泰国政府机构、高校、研究院所和企业建立联系。

“最主要的是多维度资源靶向对接。”张莉梅介绍，这次活动推动奥渤新能源与泰方企业就动力电池产品需求达成初步合作协议，涉及产品金额达5000万元。

致力于当好成果产业化服务“国际超市”，中心目前已与31个国家和地区的机构和企业建立合作联系，储备洽谈对接技术转移项目120余项，促成国际技术项目合作9项，推动技术合同登记额1.59亿元。

此外，中心签约60家国内外知名中介服务机构，链接中国－东盟技术转移中心、中国—上海合作组织技术转移中心等国际重大技术创新组织，为企业提供技术转移、技术培训、洽谈对接、知识产权、法律咨询等事项的高水平市场化服务。

据了解，中心先后获批为“四川省国际科技合作基地”“2022年成都市建设具有全国影响力的科技创新中心先进集体”“2022科创中国全球百佳技术转移案例”“中国科协海智计划工作基地（成都科学城）”“四川天府新区”“贯彻新发展理念优秀机构”。

展望未来，让技术“走出去，也引进来”

“泰国企业的回访对我们来说是一种鼓励。”张莉梅说。

在国家技术转移体系建设的大背景下，依托成都“一带一路”核心节点的区位优势，中心正不断努力畅通渠道。张莉梅表示，“助力国际合作科技交流，既要让技术‘走出去’，也要把技术‘引进来’。”

“已经有不少成功案例。”张莉梅介绍，中心促进中国与匈牙利企业就轻型应用飞机装备制造达成战略协议，将围绕小型商务飞机在中国的研发、生产、销售及服务、飞行人才培养等方面开展合作；促成成都医学院与芬兰企业共同研发老年医护康养主动健康服务项目，研发成果将应用在综合医院、养老中心等地……

为实现技术供需的双向“快车道”，中心持续推动“一带一路”、四大城市群技术转移两条通道内外畅达，与国内外技术转移机构、企业、高校院所建立“机构结对+活动搭台+服务落地”的技术转移合作网络，实现技术项目及创新资源共享。

此外，中心打造国际技术转移人才培养基地，激发技术转移过程中的人才活力。“一方面，中心开展国际技术经理人培训、援外培训、发展中国家培训班等活动，吸引和培养国际科技人才；另一方面，通过人才交流项目、留学生项目等方式，引进优秀的研究人员和创新项目，推动科技合作和技术转移。”张莉梅介绍，中心联合国家技术转移西南中心等机构，举办技术经纪人培育等活动，培育技术经纪人500余人。

“我们看到了更多的合作机会，这也激励着中心去开展更多国际合作，提供更好的技术服务，为‘一带一路’高质量建设贡献自己的力量。”张莉梅说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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