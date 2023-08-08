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金融监管总局：河北等16个受灾地区保险机构已赔付4.32亿元

2023年08月08日20:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月8日电（记者李延霞）记者8日从国家金融监督管理总局获悉，截至8月8日上午10时，河北等16个受灾地区的保险机构收到保险报案20.79万件，估损金额71.31亿元。目前已赔付案件6.86万件，赔付金额4.32亿元。

　　据了解，截至8月8日上午10时，河北、北京、黑龙江、吉林、天津5个受灾地区的保险机构收到保险报案11.76万件，估损金额53.7亿元。目前已赔付案件2.26万件，赔付金额1.9亿元。

　　河北、北京、黑龙江、吉林、天津5个受灾地区的保险机构收到的保险报案中，车险报案7.05万件，估损金额14.7亿元；企财险报案3564件，估损金额14.44亿元；农业保险报案2.25万件，估损金额17.49亿元。

(责编：赵欣悦、杨光宇)
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