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科研只有“厚积”方能“薄发”

2023年08月09日09:23 | 来源：光明日报
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原标题：【院士谈科技自立自强】科研只有“厚积”方能“薄发”

【院士谈科技自立自强】

神舟飞天、蛟龙入海、北斗组网、高铁飞驰……从高端装备到精密仪器，从重大工程到基础材料，“中国制造”让世界为之瞩目。这些成就的取得，是无数科研人员努力奋斗的成果，是中国科技自立自强的成果。我们科研人员一定要有这个信念和信心：只要不怕困难，勇于创新，潜心科研，“中国制造”一定能突破国外技术垄断。

以我研究的浮选装备为例，前辈们在各种艰苦的条件下，依然决心研制我国自主创新的设备，“浮选机必须自己搞，如果不搞，中国的矿山企业就会受制于人，中国制造业也就永远没有话语权！”我为此深受鼓舞。

只有勇于创新，才能自强、才能争先。

1996年，当160立方米浮选机已成为国外大型矿山的标准配置时，我国浮选机最大容积仅为38立方米。这种差距使得当时国内大型浮选机市场几乎全被国外企业占领，严重制约了我国选矿厂大型化进程及资源的高效开发。

经过数十年的不懈努力，2008年，我国创造了超大型浮选设备当年研发、当年投用的中国速度，实现200立方米浮选机批量应用，打破了特大型浮选设备一直被西方少数发达国家垄断的局面。

创新没有止境，科研要不断追求卓越。就在200立方米浮选机研制成功不到2个月，矿冶集团组织了320立方米浮选机的科研攻关，在短短6个月内完成了设计计算、试验方案确定和样机制造。最终，“浮选机大型化关键技术研究及工业化应用”项目获2012年国家科技进步二等奖，奠定了研发更大容积浮选机的坚实基础。

科技自立自强的道路是艰苦的，要坐得住“冷板凳”。因为理论和实践成果的取得都要耐得住寂寞。只有潜心钻研，才能迸发出创新的火花，“厚积”方能“薄发”。

又是两年集中攻关，最终，世界单槽容积最大680立方米浮选机在德兴铜矿拔地而起，有效扩大了高端装备的供给，为我国矿山企业降低成本、简化流程创造了条件，有效提高其全要素生产率和竞争力，实现了绿色发展。

科研要求真务实，解决实实在在的问题，把论文写在生产实践一线。几十年来，矿冶集团科研团队研制的浮选设备从200立方米到320立方米，再到680立方米，每一次创新的成功都离不开实践的积淀，正是这些日积月累、扎实肯干的苦功夫，有力推动了高水平矿冶科技自立自强。

（作者：沈政昌，为中国工程院院士、矿冶集团首席科学家）

(责编：罗知之、陈键)
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