原标题：六部门印发氢能产业标准体系建设指南

本报北京8月8日电（记者陈海波）国家标准委与国家发改委、工信部、生态环境部、应急管理部、国家能源局日前联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。这是我国国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南，明确了近三年氢能标准化工作重点任务，并部署开展核心标准研制行动和国际标准化提升行动“两大行动”。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标，具有重要意义。《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。

《指南》提出了标准制修订工作的重点。在基础与安全方面，主要包括氢能综合评价、氢品质等基础共性标准，以及氢安全基本要求、氢密封、应急处置等氢安全通用标准，是氢能供应与氢能应用标准的基础支撑；在氢制备方面，主要包括氢分离与提纯、水电解制氢、光解水制氢等方面的标准，推动绿色低碳氢来源相关标准的制修订；在氢储存和输运方面，主要包括氢气压缩、氢液化、固态储氢材料等氢储运基本要求，容器等氢储运设备以及氢储存输运系统等方面的标准，推动安全、高效氢储运相关标准的制修订；在氢加注方面，主要包括加氢站设备、系统和运行与安全管理等方面的标准，推动加氢站安全、可靠、高效发展相关标准的制修订；在氢能应用方面，主要包括燃料电池、氢内燃机等氢能转换利用设备与零部件，以及交通、储能、发电、工业领域氢能应用等方面的标准，推动氢能相关新技术、新工艺、新方法、安全相关标准的制修订。

(责编：罗知之、陈键)

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