原标题：前7个月我国外贸进出口整体平稳

本报北京8月8日电（记者张翼）海关总署8日发布数据，今年前7个月，我国进出口总值23.55万亿元，同比（下同）增长0.4%，外贸进出口整体平稳。

7月，我国外贸进出口3.46万亿元，同比下降8.3%。海关总署统计分析司司长吕大良说，二季度以来，我国月度进出口规模稳定保持在3.4万亿元以上。整体看，我国外贸进出口运行平稳、符合预期，长期向好的基本面没有改变。

具体来看，前7个月我国出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。出口顶住了外需走弱的压力，整体保持增长，部分产品出口表现亮眼。前7个月，我国出口机电产品7.83万亿元，同比增长4.4%，占出口总值的58.1%。其中，汽车、船舶、电工器材出口同比分别增长118.5%、23.8%、21.9%。

进口方面，在工业生产基本平稳、消费场景有序恢复带动下，我国主要能矿产品进口量稳步增加、部分消费品进口增速超过10%。前7个月，我国能源产品、金属矿砂进口量同比分别增加33.3%、7.9%。同期，除乘用车外的消费品进口9627.4亿元，增长10.1%，其中肉类、干鲜瓜果、食用水产品进口值分别增长6.5%、17.9%、22.2%。

外贸主体方面，民营企业继续保持我国外贸第一大经营主体位置。前7个月，民营企业进出口12.46万亿元，同比增长6.7%，占我国外贸进出口比重进一步提升至52.9%，比去年同期提升3.1个百分点。参与外贸的民营企业数量达到47.8万家，同比增加3.6万家。

东盟继续为我国第一大贸易伙伴。前7个月，我国与东盟贸易总值为3.59万亿元，同比增长2.8%。我国对欧盟、美国和日本等主要贸易伙伴进出口分别下降0.1%、下降9.6%和下降5.8%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.06万亿元，同比增长7.4%，占我国外贸比重同比提升2.2个百分点至34.2%；对中亚五国进出口增长35%，保持快速增长态势；对拉丁美洲、非洲分别增长5.5%和7.4%。我国多元稳定的经贸关系不断拓展。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经