人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上半年我国机械工业主要经济指标实现较快增长

杜雨萌
2023年08月09日09:27 | 来源：证券日报
小字号

原标题：上半年我国机械工业主要经济指标实现较快增长

8月8日，中国机械工业联合会举行2023年上半年机械工业经济运行形势信息发布会。中国机械工业联合会党委常委、执行副会长罗俊杰在会上介绍，上半年机械工业增加值同比增长9.7%，较一季度加快3.5个百分点，高于同期全国工业和制造业增速5.9个百分点和5.5个百分点；近两年平均增速为5.1%，高于全国工业和制造业1.5个百分点和1.6个百分点。

具体来看，今年上半年，电气机械和器材制造业、汽车制造业带动作用突出，增加值增速分别达到15.7%和13.1%；专用设备制造业和仪器仪表制造业平稳增长，增速为5.5%和6.5%；通用设备制造业增速仅为3.6%，低于全国工业和制造业增速。

从产能利用率角度来看，生产的恢复亦带动产能利用率稳步回升。数据显示，上半年机械工业主要涉及的国民经济行业大类中，通用设备、专用设备、汽车和电气机械行业产能利用率分别为79.4%、77.5%、72.7%和76.5%；与一季度相比，4个行业大类的产能利用水平均有不同程度的上升。

“总的来看，今年上半年随着做优做强实体经济、推进产业转型升级各项措施落地显效，机械工业主动作为、顺势而上，产业结构优化、新动能壮大、发展质量稳步提升。”罗俊杰表示，一系列高速增长的指标虽然提振了行业信心，但客观看，上年对比基数过低是造成二季度机械工业主要指标较高的一个原因。

在罗俊杰看来，当前机械工业运行依然面临着来自内外部的多重风险与挑战，行业平稳运行压力犹存。不过，若从机械工业运行走势来说，利好因素也在不断堆积。一方面，宏观政策调控力度增强，近期密集出台了一批促进消费、稳定投资、改善营商环境的政策措施，存量政策和增量政策叠加发力将有效改善发展环境、增强市场信心、进一步释放市场潜力，对推动经济运行持续回升向好发挥积极带动作用。另一方面，随着“十四五”规划中的重大项目、重点工程等进一步开工建设，基础设施建设提速，传统产业高端化、智能化、绿色化转型提速，需求市场有望加快恢复。

罗俊杰预计，全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右，外贸进出口基本稳定。仅从下半年来看，随着对比基数的抬高，尽管机械工业经济运行仍将保持稳定增长态势，但主要指标增速或逐步放缓。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
树牢底线思维、守住安全防线 松辽委全力应对流域强降雨
　　8月4日，应急监测队在松花江支流拉林河牛头山水文站测流断面，采用无人船搭载ADCP进行水文应急监测。受访者供图 人民网北京8月8日电 （欧阳易佳）8月1日8时至5日17时，松辽流域降暴雨至大暴雨，最大点雨量达350毫米，面雨量较大的有拉林河、牡丹江、雅鲁河、蚂蚁河。…
九部门：实施差别化水价政策 抑制不合理用水需求
　　人民网北京8月8日电 （欧阳易佳）近日，水利部、国家发展改革委、财政部、科技部、工业和信息化部、住房城乡建设部、中国人民银行、市场监管总局、国管局联合印发《关于推广合同节水管理的若干措施》（以下简称《若干措施》），《若干措施》指出，要严格取水许可、计划用水和定额管理，坚决抑制不合理用水需求。推进水利工程供水价格改革和农业水价综合改革，实施差别化水价政策。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部