杜雨萌

原标题：上半年我国机械工业主要经济指标实现较快增长

8月8日，中国机械工业联合会举行2023年上半年机械工业经济运行形势信息发布会。中国机械工业联合会党委常委、执行副会长罗俊杰在会上介绍，上半年机械工业增加值同比增长9.7%，较一季度加快3.5个百分点，高于同期全国工业和制造业增速5.9个百分点和5.5个百分点；近两年平均增速为5.1%，高于全国工业和制造业1.5个百分点和1.6个百分点。

具体来看，今年上半年，电气机械和器材制造业、汽车制造业带动作用突出，增加值增速分别达到15.7%和13.1%；专用设备制造业和仪器仪表制造业平稳增长，增速为5.5%和6.5%；通用设备制造业增速仅为3.6%，低于全国工业和制造业增速。

从产能利用率角度来看，生产的恢复亦带动产能利用率稳步回升。数据显示，上半年机械工业主要涉及的国民经济行业大类中，通用设备、专用设备、汽车和电气机械行业产能利用率分别为79.4%、77.5%、72.7%和76.5%；与一季度相比，4个行业大类的产能利用水平均有不同程度的上升。

“总的来看，今年上半年随着做优做强实体经济、推进产业转型升级各项措施落地显效，机械工业主动作为、顺势而上，产业结构优化、新动能壮大、发展质量稳步提升。”罗俊杰表示，一系列高速增长的指标虽然提振了行业信心，但客观看，上年对比基数过低是造成二季度机械工业主要指标较高的一个原因。

在罗俊杰看来，当前机械工业运行依然面临着来自内外部的多重风险与挑战，行业平稳运行压力犹存。不过，若从机械工业运行走势来说，利好因素也在不断堆积。一方面，宏观政策调控力度增强，近期密集出台了一批促进消费、稳定投资、改善营商环境的政策措施，存量政策和增量政策叠加发力将有效改善发展环境、增强市场信心、进一步释放市场潜力，对推动经济运行持续回升向好发挥积极带动作用。另一方面，随着“十四五”规划中的重大项目、重点工程等进一步开工建设，基础设施建设提速，传统产业高端化、智能化、绿色化转型提速，需求市场有望加快恢复。

罗俊杰预计，全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右，外贸进出口基本稳定。仅从下半年来看，随着对比基数的抬高，尽管机械工业经济运行仍将保持稳定增长态势，但主要指标增速或逐步放缓。

(责编：罗知之、陈键)

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