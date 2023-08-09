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推动注册制改革走深走实 是激活资本市场融资端的关键

2023年08月09日09:28 | 来源：证券日报
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原标题：推动注册制改革走深走实 是激活资本市场融资端的关键

本报记者 吴晓璐 见习记者 毛艺融

随着全面注册制落地实施，资本市场的融资端改革落下“关键一子”。

在注册制改革带动下，资本市场基础制度更趋完善，投融资便利性提高，市场活力和韧性明显增强，多层次市场体系不断完善。

未来，资本市场改革将持续推进，步履不停。证监会2023年系统年中工作座谈会提出，“推动注册制改革走深走实”。可以预见，注册制各项配套制度将在实践中不断优化完善，资本市场服务实体经济、助力科技创新的能力将进一步提升。

股债融资“双轮驱动”

实现动态平衡

发展直接融资是资本市场的重要使命。2019年以来，随着注册制改革推进，资本市场股债“双轮驱动”，直接融资呈快速发展的积极态势。

从股权融资规模来看，据Wind资讯数据统计，2019年至2022年，A股IPO和再融资规模合计分别为1.63万亿元、1.77万亿元和1.64万亿元，较2018年的1.15万亿元明显提升。今年以来，截至8月7日，A股IPO和再融资规模达8115.71亿元。

与此同时，来自战略性新兴产业的上市公司数量增多，超五成上市公司均为战略性新兴产业企业。

中国通号是科创板首批上市企业之一，也是受益注册制改革的首批企业之一。中国通号相关负责人对《证券日报》记者表示，近年来，公司充分受益于资本市场的融资支持，下一步将在助力传统产业优化升级改造、加快发展战略性新兴产业方面发力，进一步加强资源和要素配置，使公司在科技创新、产业控制、安全支撑方面展现更大作为。

债市是筹措中长期资金的重要场所，在直接融资中具有不可替代的作用。今年6月份，《关于深化债券注册制改革的指导意见》和《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》发布，旨在提高优质企业融资便利度，推动债券市场更好服务实体经济高质量发展。据Wind资讯数据，截至8月7日，年内交易所债市发行规模3.54万亿元，同比增长20.61%。

在支持科技创新方面，科技创新公司债成为有力抓手。数据显示，截至今年6月末，科技型企业发行科技创新公司债券余额达2258亿元。

总体来看，近年来多层次资本市场直接融资功能更好发挥，服务实体经济成效显著。中央财经大学经济学院教授兰日旭对《证券日报》记者表示，在政策激励、制度保障下，我国直接融资比重逐渐提升，目前已接近30%。

沪硅产业执行副总裁兼董秘李炜认为，可以进一步简化优质企业再融资程序，鼓励以收购兼并为目的的再融资。

目前，企业债发行审核职责划转工作正在进行中，10月份过渡期将结束。一位资深券商人士对记者表示：“过渡期结束后，公司债和企业债审核标准将趋于一致，相信未来债市会保持多样化发展趋势，实现品种互补。进一步发挥债市融资功能，当务之急是提升投资人和发行人的信心，健全市场化、法治化、多元化债券违约风险处置机制，建立市场容错机制。”

孵化高质量上市公司群体

力促投融资协同发展

提高上市公司质量，孵化高质量上市公司群体，是提高直接融资质效的重要一环，也是近年来资本市场重要工作之一。

一方面，监管部门严把“入口关”，从源头提高上市公司质量，同时鼓励上市公司运用并购重组、再融资、股权激励等资本市场工具，加快转型升级、做优做强；推动上市公司完善公司治理，建立现代企业制度，夯实高质量发展基础。

另一方面，资本市场优胜劣汰机制不断完善，劣质企业加速退出。监管部门持续推动完善退市机制，强制退市公司数量逐年增多。记者据上市公司公告梳理，今年以来，截至8月7日，有43家上市公司触及强制退市指标，已经超过去年全年。

星石投资相关负责人对记者表示，融资端改革方面，需通过增加优质资产供给来活跃市场。在科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡的同时，对上市公司进行常态化监管，提高上市公司的信息透明度，加强与投资者交流。

从上市公司角度看，李炜认为，主要任务还是立足自身主营业务，以优异业绩回报投资者。

此外，构建投融资循环的良好生态，是提高直接融资比重的关键。投资和融资是资本市场的一体两面，两者相辅相成。资本市场不仅是企业融资平台，也是居民财富管理重要平台。今年6月份，证监会主席易会满在第十四届陆家嘴论坛上表示，坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求。

兰日旭表示，在融资端改革的同时，还需加快投资端改革，引入更多中长期资金，同时在充分发挥一级市场作用基础上，进一步发挥二级市场作用，以拓宽融资渠道，实现投融资协同发展。

更加精准支持科技创新

助力构建现代化产业体系

为支持中小科创企业发展，资本市场再出实招。8月4日，全国股转公司（新三板）发布《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌审核指引——区域性股权市场创新型企业申报与审核（试行）》，三板和四板市场制度型对接正式破题，多层次资本市场之间互联互通增强，中小科创企业对接资本市场渠道进一步畅通。

兰日旭认为，针对产业不同发展阶段，多层次市场体系之间需进一步突出特色，形成各有侧重、互为补充的融资机制，以畅通产业、资本与实体经济的高水平循环，助力产业转型和创新发展。

“全面注册制下，许多科创企业的融资难问题得到解决。”南方基金首席权益投资官茅炜对《证券日报》记者表示，未来，需在实践中进一步疏通科创企业直接融资障碍，助力现代化产业体系建设。

债券融资方面亦在不断发力。7月31日，中国天楹股份有限公司以“央地合作增信”模式簿记发行私募债券23天楹GK，完成了深交所首单民企蓝色科技创新债券发行。

茅炜认为，下一步需要鼓励金融机构运用风险缓释工具、民营企业债券融资支持工具为科技型中小企业债券融资提供增信；不断丰富科技型中小企业债券新品种，进一步提高债券市场服务科技企业的能力和水平。

资本市场在金融运行中具有“牵一发而动全身”的枢纽作用。持续推进融资端改革，不仅关系到企业和实体经济发展，影响着投资者利益，也是助力现代化产业体系建设的关键。

(责编：罗知之、陈键)
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