新华社北京8月9日电（魏玉坤、张树志）国家统计局9日发布的数据显示，7月份，居民消费需求持续恢复，全国居民消费价格指数（CPI）环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%，但受上年同期基数较高影响，同比由上月持平转为下降0.3%。

7月份，食品价格同比由上月上涨2.3%转为下降1.7%。食品中，猪肉价格下降26%，降幅比上月扩大18.8个百分点；鲜菜价格由上月上涨10.8%转为下降1.5%；鸡蛋、牛羊肉和虾蟹类价格降幅在1.5%至4.8%之间，降幅均有扩大；鲜果、薯类和禽肉类价格涨幅在2.2%至8.8%之间，涨幅均有回落。

7月份，非食品价格同比由上月下降0.6%转为持平。非食品中，服务价格上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.5个百分点，其中飞机票价格由上月下降5.8%转为上涨11.9%，宾馆住宿、旅游、电影及演出票价格分别上涨13.2%、13.1%和5.9%，涨幅均有扩大；工业消费品价格下降1.9%，降幅收窄0.8个百分点，其中能源价格下降6.9%，扣除能源的工业消费品价格下降0.3%，降幅均有收窄。

统计数据显示，7月份，扣除食品和能源价格的核心CPI明显回升，同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。

受国内生产供应总体充足、部分行业需求改善及国际大宗商品价格传导等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比、同比降幅均收窄。7月份，PPI环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点；同比下降4.4%，降幅比上月收窄1个百分点。

(责编：卫嘉、刘军涛)

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