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度小满保险经纪积极履行社会责任 送金融知识进社区

2023年08月09日16:46 | 来源：中国经济网
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原标题：度小满保险经纪积极履行社会责任 送金融知识进社区

　　在国家金融监督管理总局黑龙江监管局的监管指导下，为普及金融知识，强化金融消费者权益保护，提升金融消费者金融素养，营造良好金融消费环境，8月3日，度小满保险经纪公司赴哈尔滨市南岗区拉林新村小区开展送金融知识进社区活动，现场发放宣传折页，科普家庭财产险相关知识。

　　度小满保险经纪公司送金融知识进社区现场

　　近期哈尔滨市遭遇大面积降水，拉林社区属于老旧小区，水电安全隐患较为突出，此外，排水系统老化导致部分地下室出现积水，给居民造成一定的财产损失。

　　了解到上述情况后，度小满保险经纪公司向该社区赠送了1000份财险，累计赠送保额超10亿元。赠险责任包括100万元保额的房屋主体、装修及室内财产损失责任，和10万元保额的水暖管爆裂损失责任。

　　与此同时，度小满保险经纪公司积极履行社会责任，回馈地方发展，工作人员到黑龙江省康复医院探望16名脑瘫孤儿，了解孩子们的生活及康复情况，捐赠价值1万元的感统训练康复设备，为他们送来温暖和关爱。

(责编：曹淼、李源)
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