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加大支持救助力度 我国多部门迅速拨付防汛救灾资金

2023年08月09日19:21 | 来源：新华社
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记者从财政部获悉，针对黄淮、华北、东北等地受台风“杜苏芮”影响，农作物受灾、农业生产设施损毁情况，财政部、农业农村部8月8日紧急下达农业生产防灾救灾资金7.32亿元。

据介绍，此笔资金用于支持北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、浙江、福建9省（区、市）及北大荒农垦集团等，抓紧开展农业防汛救灾及灾后农业生产恢复等相关工作，对购买灾后农业生产恢复所需种子（苗）、化肥、农药等物资和作业服务，以及农业生产设施灾损修复等给予适当补助。

近期受台风和强降雨影响，部分地区遭遇严重洪涝灾害。日前召开的国务院常务会议要求，各相关部门要进一步加大支持力度，迅速拨付各类救灾资金，能预拨的提前预拨，提早进行补偿救助。

记者从财政部、应急管理部、国家发展改革委等部门了解到，为做好防汛抢险救灾、群众生活保障和灾后恢复重建工作，相关部门近期已加大资金支持救助力度。

7月28日，财政部、应急管理部紧急预拨2.9亿元，支持多地做好防汛防台风等应急救灾工作；8月1日，财政部、应急管理部紧急预拨1.1亿元，支持京津冀地区做好防汛救灾工作；8月2日，国家发展改革委下达1亿元投资支持北京、河北暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建；8月4日，财政部、水利部紧急下达4.5亿元，支持京津冀地区做好水毁水利工程设施修复等防汛救灾工作；8月4日，国家发展改革委追加下达1亿元投资支持河北、天津暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建；8月6日，财政部、应急管理部再次紧急预拨3.5亿元，支持京津冀等地及东北地区防汛救灾……

资金迅速拨付，更要切实用好。多部门要求，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。（记者申铖）

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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