中国中小企业协会8月9日发布数据显示，随着支持民营经济和民间投资各项政策措施密集出台，中小企业发展指数继续上升。7月中小企业发展指数（SMEDI）为89.3，比上月上升0.2点，连续两个月回升，且高于2022年同期水平，但低于2021年同期水平。

2022年7月至2023年7月中小企业发展指数运行图。（图片来源：中国中小企业协会）

分行业指数6升2降。其中，工业、交通运输邮政仓储业、房地产业、社会服务业、信息传输计算机服务软件业和住宿餐饮业指数分别比上月上升0.2、0.2、0.3、0.3、0.1和0.2点，而建筑业和批发零售业指数均下降0.1点。

分项指数5升1平2降。7月份，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数和投入指数连续两个月上升，劳动力指数连续三个月上升，效益指数止跌持平，成本指数由升转降，资金指数连续两个月下降，但降幅收窄。

记者：韩佳诺、王雨萧

(责编：杨光宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经