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突破15万人次 大兴机场单日旅客流量创开航以来最高纪录

2023年08月09日20:11 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （记者乔雪峰）记者从北京大兴机场获悉，自今年暑运以来，大兴机场业务量快速增长，旅客流量屡创新高，8月6日，大兴机场单日旅客量首次突破15万人次，创开航以来最高纪录。

“暑运期间，大兴机场旅客出行主要以探亲和旅游为主，总体运行情况平稳，旅客出行安全顺畅。”大兴机场相关负责人告诉记者，据统计，暑运以来（7月1日至8月6日共37天），大兴机场累计保障航班近3.3万架次，旅客吞吐量达471万人次，日均航班量超880架次，日均旅客流量达12.7万人次，日均国际及地区进出港旅客超9000人次。

其中，7月3日至7月20日，连续18天单日旅客量超12万人次，8月6日，大兴机场共执行航班947架次，保障进出港旅客超15.5万人次，单日旅客流量创开航以来最高纪录。

据了解，大兴机场今年已累计保障进出港航班超16万架次，进出港旅客超2200万人次，国际及地区旅客量已超过80万人次，预计8月航班量、客流量将持续高位运行。

为满足暑运期间旅客出行需求，大兴机场与国内外航司、驻场单位强化合作，持续拓展航线网络，致力为广大旅客提供便利多样的出行选择。

据该负责人介绍，7月起，大兴机场已陆续新开恢复10余条国际及地区航线，并加密多个热门旅游城市航班，根据目前航班计划，大兴机场每日3班往返首尔（仁川、金浦）、每日2班往返伦敦、每日1班往返新加坡、东京、大阪、莫斯科、多哈等、每周4班往返泰国曼谷、澳门、吉达、利雅得等，航点覆盖欧洲、中东、东南亚、东北亚多个热点城市。

该负责人表示，为做好暑期高峰运行保障，大兴机场聚焦旅客需求，加强各保障单位协同联动，营造舒适乘机环境。针对过夜旅客，大兴机场组织指廊管家、保洁人员、监察队伍建立“网格化”夜巡机制，为过夜旅客提供休息专区及睡眠舱指引、电瓶车预约等服务，做好老幼病残孕、中转等重点旅客服务保障。此外，大兴机场推进车道边标识优化工作，在策略和设计上进行深化，为广大旅客带来顺畅、温馨的出行体验。

该负责人表示，暑运期间，大兴机场及时研判、提前部署，在轨道交通、机场巴士、出租车、网约车、停车楼等方面加大保障力度。同时，大兴机场提升机场巴士、出租车、网约车等保障能力，增派停车楼关键点位人员巡视、引导力量，做好暑运大客流、高温降雨天气以及突发情况的应急保障工作。

(责编：鲁婧、高雷)
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