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业内探索以技术赋能破解招工诈骗问题

2023年08月09日21:11 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （焦磊）近年来，招工诈骗问题备受社会关注，特别在毕业求职高峰期，“套路繁多”的招工骗局时有发生。付费入职诈骗、高薪诱饵、“李鬼”公司冒名顶替等事件频发，招聘信息安全与信息真实性问题亟须解决。

同时，随着新业态、新技术的不断发展，新型诈骗方式层出不穷。据了解，为帮助求职者提升防护意识，58同城上线“求职反诈安全周”，拍摄反诈公益宣传片，并还原呈现求职套路，给求职者提供“避坑”参考。在此基础上，58同城通过搭建平台风险预警监控，借助大数据算法模型、举报反馈，以及人工审核等方式圈定出“异常”诈骗分子，加速拦截诈骗行为。

在招聘求职的高峰期，涉世未深的“准职场人”以及受网络上“工资4000，副业4万”的声音裹挟的求职者，都容易成为诈骗分子的目标。为增强求职者的反诈意识，“求职反诈安全周”筛选真实案例，通过增加安全防范知识链接，用短片演示、典型诈骗类型总结等形式，对刷单诈骗、投资诈骗、电商欺诈、收取费用诈骗等骗局进行拆解。

此外，为有效遏制网络诈骗发案率，58同城强化源头管控，通过治理机制流程优化、身份分类管控机制、加强风险预警检测、提升算法识别能力、用户封禁资源处罚、高危易骗用户警示等风控工作，加速构建“安全防护网”。据介绍，除了从源头把控招聘方质量、杜绝虚假招聘信息，58同城也在求职者保障方面加大投入力度。求职者与招聘方开聊后，系统将重点检测违规风险对话，识别高危易受骗求职者，通过平台推送反诈教育短信、微聊界面提示反诈教育文案等，避免求职者“踩坑”。

(责编：鲁婧、高雷)
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