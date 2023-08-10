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辽宁：消费活力持续释放 “主引擎”作用凸显

2023年08月10日08:47 | 来源：辽宁日报
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原标题：消费活力持续释放 “主引擎”作用凸显

　　每座城市的夏天，都有属于自己的“味蕾印记”。而沈阳市苏家屯区的夏天“标配”，就是一碗清凉爽口的肉酱大冷面。今年7月底，持续一个月的苏家屯区首届“冷面文化节”落下帷幕，活动挖掘当地冷面工艺内涵、文化价值和消费潜力，营收同比增长70%。在抖音平台上，话题“吃冷面就到苏家屯”的播放量达到近150万次。

　　正如苏家屯“冷面文化节”展现的场景，市民出行游玩增加了，餐饮消费频繁了……可感可触的日常生活，印证着全省消费总体呈现较快恢复态势。今年上半年，全省消费品市场持续加快复苏，社会消费品零售总额实现4852.3亿元，同比增长9.1%，高于全国0.9个百分点，增速较一季度加快2.6个百分点，在全国列第九位，较一季度提升4个位次。其中，限额以上单位消费品零售额1876.6亿元，同比增长9.1%，高于全国1.7个百分点。

　　今年以来，我省消费市场活力奔涌、动力充盈、潜力释放，消费拉动经济增长的“主引擎”作用凸显。

　　多措并举释放消费新活力

　　沈阳八王寺、大连樱桃、营口海蜇、盘锦大米、葫芦岛泳装……近年来，一批区域特色产业的兴起，让更多“辽宁好物”深入人心、闻名全国。

　　不久前，辽宁地工产品推介会在北京举行，“辽宁好物”深受当地企业和群众的青睐。活动宣传推介了辽宁本土优质消费品，既助力企业扩大生产、加快发展，又进一步推动我省优质商品资源入驻京津冀地区，满足当地居民个性化、多样化、高品质的消费需求。

　　今年以来，在开展促消费活动、出台促消费政策、发放促消费补贴、推出新消费场景等一系列举措综合推动下，全省社零额规模逐月增长，消费市场持续复苏向好。省商务厅相关负责人表示，6月份全省社零额实现911.4亿元，达到2021年10月以来最好水平，环比5月增长9.5%，较4月和3月分别增长19.1%和19.2%，这些都表明我省消费市场复苏进程持续加快。

　　一系列促消费活动，为全省上半年消费稳步恢复奠定坚实基础。今年二季度，我省创新开展“辽宁绿色消费季暨优化消费环境活动”。4月，我省着力推动“放心消费在辽宁”系列活动；5月，联合中国移动辽宁分公司举办2023辽宁数字新消费发布会；6月，在北京举办辽宁地工产品推介会，28家企业签署购销合作协议，达成意向合作协议金额近8亿元。

　　在一系列活动带动下，我省实体零售业态持续复苏。据统计，上半年，限额以上实体店铺零售额同比增长10.5%，其中便利店、购物中心、品牌专卖店和百货店零售额分别增长22.6%、17%、13.6%和11.8%。

　　“今年上半年，消费潜力逐步释放对经济增长的拉动明显增强，为推动经济恢复向好发挥了重要作用。下一步，辽宁进一步释放消费潜力有支撑、有基础、有条件。辽宁地理位置独特、生态系统完备、农业资源丰富，孕育了众多具有地方特色的优质消费品，我们应该深挖潜力、拉长链条、创出品牌，把这些优质消费品更多地推向全省乃至全国的超市货架上。”辽宁社会科学院副院长梁启东说。

　　优化供给点燃消费新亮点

　　上半年，辽宁省汽车下乡品牌联展·盘锦站暨盘锦市第十四届汽车电商博览会成功举行。车展共吸引42个汽车品牌经销商参展，销售总额超亿元。当地居民王琦花30多万元买了两辆新能源汽车。“新能源车更绿色、更智能，国家政策大力支持，现在是更新换代的好时机。”他说。

　　近年来，升级类消费、绿色消费、智能产品消费正成为全省消费市场的新增长点。省商务厅相关负责人表示，从今年上半年的数据看，我省正在顺应消费升级趋势，增加高品质产品供给，全省消费市场正在呈现一些新趋势。

　　重点商品销售良好。上半年，石油、汽车等大宗商品销售稳定增长，限额以上石油及制品类零售额同比增长19.9%；汽车类零售额同比增长14.9%，其中新能源汽车零售额同比增长1.4倍。服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比增长13.8%。这也表明，顺应居民消费理念的转变，我省促进消费提质升级相关政策显效，消费新动能持续增强。

　　零售餐饮加快增长。今年以来，我省千方百计提振消费，举办重点促消费活动1200余场，发放政府消费券或消费补贴超4亿元，带动消费成效显著。一系列活动拉动全省商品零售实现4488.4亿元，同比增长8.6%；拉动餐饮收入实现363.9亿元，增长15.3%，增速分别较一季度提升了2.2个和6个百分点，零售餐饮业态同步加快增长。

　　线上消费快速回暖。上半年，全省限额以上单位网上零售额实现305.5亿元，同比增长7.9%。其中，实物商品网上零售额实现289亿元，同比增长5.2%。上半年，我省举办第三届电商直播节，带动网络零售额150亿元。

　　下一步，我省将深入拓展汽车、家电重点行业、重点商品消费空间。充分发挥苏宁、大商电器、京东等重点企业作用，鼓励各地创新开展线上线下惠民、绿色促销活动，鼓励实施绿色智能家电补贴、家电以旧换新补贴、绿色家电金融支持等促销方式，深入开展家电以旧换新、家电下乡等活动。鼓励各地在举办“惠民车展”“汽车下乡”“汽车以旧换新”活动中，结合实际增加新能源和节能环保型汽车比重。

　　创新服务激发消费新潜力

　　如今，走进大连倍客优市集商业街区，消费者可穿行于古朴建筑风格的市集，小桥流水、奇石雨林的景观随处可见。影音休息区内，不间断播放的电影满足消费者观影需求；酒馆休息区中，驻唱乐队打造的安逸氛围，让消费者感受轻松自由。这一满足消费者吃喝玩乐购需求、增强场景体验感的商业街区正在成为大连的“网红打卡地”。街区负责人称，今年上半年，倍客优日均客流量5万人次，节假日期间高达8万至10万人次，同比增长98%；实现销售收入3.28亿元，同比增长95%。

　　今年以来，省内各地消费市场涌现出不少“流量爆款”，多元化的消费新场景和新模式，激发出新的消费需求。其中，包含食、游、购、娱、体、展、演等在内的夜经济发展是我省创新消费场景、提升消费体验的一项重要抓手。

　　今年以来，我省高度重视夜经济发展，相继出台一系列鼓励引导夜经济发展的政策措施，推动夜经济加快发展。

　　以政策为支撑，打造夜经济品牌。今年出台的《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》明确提出，对评定为省级夜经济示范街区、积极打造新消费场景的街区，给予30万元以上资金支持。省商务厅会同公安、交通、文旅、体育等9个部门共同评审认定了沈阳中街步行街、大连青泥洼天津街、丹东老街等20条街区为省级夜经济示范街区，打造我省夜经济“品牌IP”，更好发挥示范引领带动作用。

　　以融合为重点，丰富夜经济业态。夜经济不仅是“味觉经济”，更是依托深厚文化底蕴，让人产生精神共鸣的“心灵经济”。今年以来，我省指导各地从实际出发，因地制宜、创新发展，推进商旅文体深度融合，赋予夜经济发展更多文化内涵和时代元素，丰富夜游、夜购、夜食、夜娱、夜展、夜健等消费业态，激发消费新活力。比如沈阳中街、丹东老街等，街区业态丰富、特色突出，给消费者夜间消费带来了更多美好新体验。

　　下半年，我省将持续激发消费市场活力。开展好辽宁地工产品销售行活动，组织企业赴上海、广州、成都、西安等地开展宣传推介活动。全年预计举办促消费活动2100余项，形成全省50个新消费场景，带动全省商品销售额持续增长。（记者 董翰博）

(责编：曹淼、李源)
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