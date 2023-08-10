原标题：【在这片辽阔的土地上38】科技，让考古如此“炫酷”

【在这片辽阔的土地上38】

或经年累月在野外奔波，或一身泥土在墓穴挖刨，或拿个刷子清理出土陶片……这是人们对考古工作者的印象。但很多人可能不知道，插上科技翅膀的考古，有多“炫酷”！

半空中，嗡嗡作响的无人机在盘旋拍摄；地面上，3D激光扫描设备的机械臂上下移动；探方外，恒温恒湿的“考古方舱”将外界环境对出土文物的影响降到最低；实验室里，碳-14测年、DNA分析，让不少谜题迎刃而解……即使身不在探方中，也丝毫不妨碍考古工作者与文物的隔空“对话”。

近日，上海船厂旧址1号船坞，我国迄今水下考古发现的体量最大的木质沉船——长江口二号古船被“装”入智能文物保护舱内，实现水下文物出土状态下最大限度保护。

近距离观察，可以更直观了解这艘清代古船是如何从150多年前“穿越”而来。

地点：长江口横沙水域。时间：2022年11月21日凌晨。22根巨型弧形梁组成的、重约8800吨的沉箱，装载着长江口二号古船，把它从水下“捞”了上来。

“我们针对长江口水域水流快、水质浑、回淤量大的特点，设计了这种‘怀抱’式打捞方案。”上海市文物保护研究中心副主任翟杨说，为了能把这个“大家伙”稳稳当当地提升出水，技术团队研制了“膂力惊人”的打捞工程船“奋力轮”，装载着46套液压提升系统。

“我们集成当前最先进的打捞工艺、技术路线、设备制造，形成了‘弧形梁非接触文物整体迁移技术’，这是国际上前所未有的！”翟杨激动地说。

而有了智能文物保护舱的加持，古船也进入了保护的新阶段。

远看像个加厚加固的大房子，内里却大有乾坤。翟杨介绍，古船一旦从水下泥沙中取出，原来环境中的微生物平衡就会被破坏，文物极易迅速劣化。“它特别设计了全覆盖全自动喷淋系统，这像给文物敷上‘纯水面膜’，可以有效抑制文物表面微生物的生长。”

从水下到地上，从挖掘到保护，有高科技加持，现代考古可谓如虎添翼。

可360度旋转、23倍变焦的星光级摄像头，考古专家在千里之外通过网络，能远程看见土壤里头发丝般粗细的痕迹；可前后、左右、上下全方位移动的平行桁架，让考古人员在发掘时不必接触坑内地面，能完成观察移动、文物揭取等工作……

“这是‘武装到牙齿’的科技密度啊！”一位到过三星堆遗址祭祀坑发掘现场的专家感叹。

象牙是有机质文物，最怕氧化，对其保护是一项世界难题。而在三星堆遗址，竟成功出土120多枚象牙！

原来，三星堆遗址3号祭祀坑旁，那其貌不扬的墨绿色箱子起了大作用。“我们为三星堆出土的象牙量身打造了充氮保护箱。”中国电科文保装备专家郭青松告诉记者，刚出土的有机质文物在空气中很容易受到各种环境因素影响。以往用保鲜膜、塑料袋进行简单包裹处理的方式，不仅易对文物造成破坏，还可能人为带入一些现代干扰信息。

“关键在于保湿除氧，充氮保护箱能很好地解决这个问题。”郭青松介绍，通过特别研制的调控装备，精准调控氮气的温湿度、流量、压力等各项指标，箱体内部的监测传感器还能对箱内环境进行实时监控，真正做到无缝“护航”。

箱内材料的选择也处处体现“科技力”——为防止高湿凝露，箱体内附有一层凹凸纹理防凝露保护膜；为避免对文物的污染，箱内填充物均采用无有机挥发污染物的材料……

在三星堆遗址出土现场，还有更多令人惊叹的“新装备”——加速器质谱仪精准测定文物“年龄”；3D打印为青铜器“穿”上贴身“防护服”；集成发掘平台助力“无接触悬空”作业；X射线荧光仪为文物精微“探伤”……经过精细的清理和可逆物理固型，此前三星堆遗址3号至6号祭祀坑出土的大口尊、圆口方尊、顶尊跪坐人像、扭头跪坐人像、黄金面具等一批重量级文物已经实现“站立”。

实现与历史的跨时空对话，也是考古工作的重要目的之一。在这一方面，科技的“魔力”同样令人惊叹。

“以往出土的珍贵文物，每年展出次数极其有限，像一些书画等有机质文物，经常展出很容易造成损坏。”郭青松曾经对如何平衡文物保护与利用之间的矛盾很是纠结。

“这几年可大不一样了！通过数字化手段，我们把整个三峡都‘搬’进了展厅！”

不久前，重庆中国三峡博物馆“体验三峡”数字展厅对外开放。展厅内，滚滚长江“近在眼前”，西起重庆奉节白帝城，东至湖北宜昌南津关，全长193千米的风光尽收眼底……

“不只是壮美的自然风光，我们还深度挖掘并关联，形成了包含三峡军事、诗歌、考古、石刻、书画等历史文化的庞大知识图谱，游客只要动动手指，就能‘穿越’到长江三峡的不同历史时期，沉浸式饱览三峡的‘前世今生’。”

3D扫描和成像技术则成就了数字化文物与游客的“跨时空邂逅”。“我们对大量文物进行了3D扫描和表面的贴图纹理处理，栩栩如生地还原了文物的本来面貌。”郭青松说，“过去趴在展柜玻璃上都不一定看得清的铭文、纹饰、字画细节，现在点点鼠标就能看得一清二楚！”

从“手铲释天书”到“慧眼览古幽”，有了科技的“神功”助力，考古愈现魅力！

（本报记者 崔兴毅）

(责编：罗知之、陈键)

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