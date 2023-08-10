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“两高”联合发布环境污染犯罪司法解释

2023年08月10日09:21 | 来源：光明日报
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原标题：“两高”联合发布环境污染犯罪司法解释

本报北京8月9日电（记者陈慧娟、靳昊）在首个全国生态日即将到来之际，最高人民法院、最高人民检察院9日联合发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），针对司法实践中的新情况新问题，从司法环节发力，依法惩治环境污染犯罪，为全面推进美丽中国建设提供有力司法保障。

《解释》明确对具有在饮用水水源保护区、自然保护地核心保护区等依法确定的重点保护区域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质，造成国家重点保护的野生动植物资源或者国家重点保护物种栖息地、生长环境严重破坏等情形的，处七年以上有期徒刑，推动形成对环境污染违法犯罪的强大震慑。

《解释》明确环境数据造假行为的处理规则，对承担环境影响评价、环境监测、温室气体排放检验检测、排放报告编制或者核查等职责的中介组织的人员，实施提供虚假证明文件犯罪的定罪量刑标准作出明确，同时进一步完善了对破坏环境质量监测系统行为适用破坏计算机信息系统罪的处理规则。

《解释》坚持宽严相济，衔接有关环境保护法律法规，将实行排污许可重点管理的单位未取得排污许可非法排污的行为，明确为从重处罚情形，做到当严则严；明确可以根据认罪认罚、修复生态环境、有效合规整改等因素，在必要时作从宽处理，体现恢复性司法理念，做到当宽则宽。

据了解，《解释》将于今年8月15日起施行，这是自1997年刑法全面修订施行以来最高司法机关就环境污染犯罪第四次出台专门司法解释，充分体现了“两高”依法严惩环境污染犯罪、助力生态文明建设的立场。

(责编：罗知之、陈键)
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