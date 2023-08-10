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国内物价运行总体稳定

——透视7月份统计数据

2023年08月10日09:21 | 来源：光明日报
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原标题：国内物价运行总体稳定

国家统计局8月9日发布数据显示，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.3%，环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4.4%，环比下降0.2%，国内物价运行总体稳定。

“7月份，居民消费需求持续恢复，CPI环比由降转涨，但受上年同期基数较高影响，同比有所回落。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据时指出，扣除食品和能源价格的核心CPI明显回升，同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。

7月份，食品价格同比由上月上涨2.3%转为下降1.7%，影响CPI下降约0.31个百分点。其中，猪肉价格在食品价格中占有较高比重，同比下降26.0%，降幅比上月扩大18.8个百分点，对CPI影响较为明显。

从环比看，7月份食品价格下降1.0%，降幅比上月扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.18个百分点。董莉娟分析，食品中，应季果蔬大量上市，鲜果和鲜菜价格分别下降5.1%和1.9%；市场供应充足，猪肉价格持平，鸡蛋、食用油、牛羊肉和禽肉类价格下降，降幅在0.4%至1.4%之间。

非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.5%，影响CPI上涨约0.40个百分点。非食品中，服务价格上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.7个百分点，主要受出行类服务价格上涨带动，其中暑期出游大幅增加，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨26.0%、10.1%和6.5%。工业消费品价格由上月下降0.4%转为上涨0.3%，其中受国际油价上行影响，国内汽油价格上涨1.9%；“618”促销活动结束，大型家用器具、家庭日用杂品和个人护理用品等价格有所回升，涨幅在0.7%至1.2%之间。

工业生产者价格方面，数据显示，7月份PPI环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点；同比下降4.4%，降幅比上月收窄1.0个百分点。董莉娟分析指出，受国内生产供应总体充足、部分行业需求改善及国际大宗商品价格传导等因素影响，7月份，PPI环比、同比降幅均收窄。

“CPI涨幅低位运行是国际国内多重因素共同影响的结果。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，今年以来，我国经济社会全面恢复常态化运行，生产、需求之间恢复得不同步，一定程度上造成目前CPI价格的低位运行。国际输入性因素以及上年同期基数较高，也是导致CPI涨幅阶段性回落的重要原因。

“总体看，CPI同比回落是阶段性的。”董莉娟表示，下阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加之上年同期高基数影响逐步消除，CPI有望逐步回升。

（本报记者 董蓓）

(责编：罗知之、陈键)
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