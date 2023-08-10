刘 琪

原标题：住建部：各地保交楼工作顺利推进

8月9日，记者从住房和城乡建设部了解到，目前各地保交楼工作顺利推进，项目复工和建设交付加快进行。

据悉，保交楼工作开展以来，各地多措并举加快项目建设交付，维护购房人合法权益，紧盯住房交付率。目前，保交楼专项借款项目总体复工率接近100%，累计已完成住房交付超过165万套，首批专项借款项目住房交付率超过60%。

住房和城乡建设部表示，通过保交楼工作的顺利推进，带动房地产开发项目竣工进度加快，有效防范商品住房逾期交付风险，提振购房者信心，稳定了市场预期。根据国家统计局数据，2023年1月份至6月份，全国房屋竣工面积同比增长19.0%，增幅较一季度扩大4.3个百分点。竣工面积明显增长得益于保交楼工作顺利推进，带动房地产开发项目竣工进度加快。

易居研究院研究总监严跃进对《证券日报》记者表示，保交楼工作有成效、有成果、有突破，有利于市场信心的提振。

对于保交楼推进中最为关键的资金问题，中国人民银行货币政策司司长邹澜在近期国新办举行的新闻发布会上表示，为加大金融支持保交楼，中国人民银行配合推出两批共3500亿元保交楼专项借款。设立2000亿元保交楼贷款支持计划，引导商业银行积极提供配套融资，有力推动各地项目复工建设。

近期，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布通知，将“金融16条”中两项有适用期限的政策统一延长至2024年12月底，引导金融机构继续对房企存量融资展期，加大保交楼金融支持。同时结合保交楼工作需要，将2000亿元保交楼贷款支持计划期限延长至2024年5月底。

“当前，房地产市场仍处于调整期，房企资金压力不减，延长保交楼贷款支持计划实施期限，有利于稳定市场预期，缓解企业流动性压力。”中指研究院市场研究总监陈文静表示，未来保交楼依然是政策重要发力点，配套资金有望加快落地和跟进。

陈文静建议，在保交楼工作推进过程中，优先选择能够实现资金平衡或监管资金相对较多的项目。对于同区域内有多个停工项目的，政府也可进行区域内部协调，评估各项目完成交付所需的资金，将购房者集中腾挪置换至某一项目，并集中资金投入保障该项目交付。另外，保交楼也可以与租赁住房政策结合。

“随着下半年房地产政策持续发力，保交楼工作开展将有更好的环境。”严跃进建议，各地可充分利用好调整优化房地产政策的好时机，主动作为，积极在楼盘交付、房企债务风险处置、楼盘质量管控等方面做好工作。

(责编：罗知之、陈键)

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