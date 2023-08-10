孟 珂

原标题：7月份CPI同比下降0.3% 未来有望逐步回升

8月9日,国家统计局发布数据显示，7月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.3%，环比上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.4%，环比下降0.2%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，总体看，CPI同比回落是阶段性的。下阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加之上年同期高基数影响逐步消除，CPI有望逐步回升。

“7月份，居民消费需求持续恢复，CPI环比由降转涨，但受上年同期基数较高影响，同比有所回落。扣除食品和能源价格的核心CPI明显回升，同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。”董莉娟分析。

从同比看，CPI由上月持平转为下降0.3%。其中，食品价格由上月上涨2.3%转为下降1.7%，影响CPI下降约0.31个百分点。食品中，猪肉价格下降26.0%，降幅比上月扩大18.8个百分点；鲜菜价格由上月上涨10.8%转为下降1.5%。

针对生猪价格过低的情况，国家发改委继一季度开展年内第一批中央猪肉储备收储之后。近期又会同有关部门启动今年第二批中央猪肉储备收储工作。

中国民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，7月份猪肉价格先跌后涨，养殖端压栏惜售情绪导致短期供给回落，月末价格开始反弹，猪肉价格底部显现。

非食品中，服务价格同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.5个百分点，其中飞机票价格由上月下降5.8%转为上涨11.9%，宾馆住宿、旅游、电影及演出票价格分别上涨13.2%、13.1%和5.9%，涨幅均有扩大。

温彬认为，7月份CPI呈现“环比强，同比弱”的特征。从结构看，“食品弱、服务强”是主要特征，其中，“食品弱”与厄尔尼诺现象造成的反常天气表现、猪肉弱周期以及我国加大农产品进口量等因素有关，“服务强”则反映了暑期居民文化娱乐及旅游的相关需求回升。CPI好于预期，反映当前内需正在企稳回升。

数据显示，PPI同比下降4.4%，降幅比上月收窄1.0个百分点。其中，生产资料价格下降5.5%，降幅收窄1.3个百分点；生活资料价格下降0.4%，降幅收窄0.1个百分点。

董莉娟表示，主要行业价格降幅收窄，石油和天然气开采业下降21.5%，收窄4.1个百分点；煤炭开采和洗选业下降19.1%，收窄0.2个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降18.3%，收窄1.8个百分点；化学原料和化学制品制造业下降14.2%，收窄0.7个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降10.6%，收窄5.4个百分点；有色金属冶炼和压延加工业下降1.0%，收窄6.2个百分点。

从前瞻性指标来看，7月制造业PMI出厂价格指数为48.6%，较上月明显回升，主要原材料购进价格为52.4%，重回50%上方。

“后续CPI与PPI增速双回升是大概率事件，本轮物价走势底部已基本可以确认。”温彬说，一是由于国际大宗商品价格出现反弹，多重因素综合影响下，国际原油价格近期持续回升。二是进入四季度后，随着肉类季节性需求回升，以及前期产能去化效应开始逐步显现，猪肉价格或在底部企稳待涨。三是随着近期一系列“政策组合拳”效果逐步发挥，我国内需进一步回升。

(责编：罗知之、陈键)

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