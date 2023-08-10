原标题：多地重大项目火热推进 多种金融工具综合发挥资金保障作用

本报记者 朱宝琛 见习记者 于 宏

8月8日上午，哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程开工；同日，江苏群创智慧新材料等13个重大项目开工仪式举行……进入8月份，各地的一些重大项目建设刷新“进度条”。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，重大项目持续推进，说明各地重视投资对经济的拉动作用，有利于更好地发挥投资对宏观经济的杠杆效应，是实现经济高质量可持续发展的强力支撑。

重大项目建设往往具有开发周期长、资金需求量大的特征，需要综合利用多种资金募集渠道，保障项目的有序推进。地方专项债是重要的渠道之一。7月24日召开的中共中央政治局会议指出，要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，地方政府通过发行专项债来募集项目资金，可以扩大有效投资，稳定经济增长的基本盘。

财政部公开数据显示，上半年，各地发行用于项目建设的专项债券21721亿元。北京大学国民经济研究中心主任苏剑对《证券日报》记者表示，各地积极发力，通过发行地方专项债等手段加速重大项目实施，进一步扩投资、稳增长，是落实我国宏观经济政策导向的鲜明体现。

除了地方专项债外，各类政策性、开发性金融工具对重大项目工程的推进，同样起到重要的资金保障作用。国家金融监督管理总局公布数据显示，上半年，基础设施建设贷款新增3.7万亿元，同比增加1万亿元。另外，7月14日国新办举行的新闻发布会上提到，6月末基础设施业中长期贷款同比增长15.8%，有力支持重大项目建设稳步推进。7399亿元政策性开发性金融工具的资金支付使用比例已超过70%。

杨德龙表示，各银行保险机构持续推进对重大项目的融资支持，有力支持了能源、交通、水利等重点基础设施和重大项目建设，发挥了金融在支持实体经济方面的作用。

河南省商业经济学会副秘书长胡钰表示，除了利用地方专项债与各类政策性、开发性金融工具之外，吸纳社会资本进入重大项目也是重要的资金保障方式，发挥政府引导社会投资的“四两拨千金”作用，鼓励民间资本进入有一定收益水平、条件相对成熟的项目，将为相关产业带来更多机遇，长远来看有利于经济的积极稳健发展。

(责编：罗知之、陈键)

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