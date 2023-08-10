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储能产业迎来政策密集支持 产业链企业加快IPO步伐

2023年08月10日09:33 | 来源：证券日报
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原标题：储能产业迎来政策密集支持 产业链企业加快IPO步伐

本报记者 谢若琳

见习记者 毛艺融

8月8日，拟在科创板上市的储能企业沃太能源，更新上市申请审核动态，就上交所的审核问询函进行回复。今年以来，储能企业纷纷刷新IPO“进度条”，加速拥抱资本市场。据不完全统计，目前已有超百家储能产业链相关企业排队冲刺IPO。从目的地来看，33家企业拟赴上交所IPO，48家企业拟赴深交所IPO，17家拟赴北交所IPO，2家拟赴港交所IPO。

中关村储能产业技术联盟研究经理孙佳为对《证券日报》记者表示，随着储能装机规模快速增长，储能产业链企业看好储能业务的长期增长。但产能的提升需要持续的资金投入，通过资本的催化，提前进行上市布局，可以获得较低的融资成本以及优质的客户资源。

资本成业务扩张催化剂

正在冲刺上市的储能企业，首发上市募集资金用途大多集中在储能项目的扩产、研发中心建设；从主营业务定位于储能产业链的企业来看，大多为储能产业链细分领域的行业龙头。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示，由于储能技术的快速发展和市场需求的增长，储能企业通过IPO融资可以获得更多的资金支持，加速技术研发和产业扩张。

从产业端来看，储能行业规模化发展催生市场需求，初创企业获得各方资本加码投资。今年以来，多起储能企业融资事件的金额都在亿元以上。其中，专注于双碳赛道的百亿元级投资基金，以及聚焦于清洁能源方向的风投机构，纷纷加大对储能行业的投资力度。

真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示，目前正在排队IPO的储能产业链企业，大部分属于市场驱动型，预计后续IPO项目会逐步侧重细分赛道。

“目前储能产业正处于规模化发展阶段，产业链内企业储能业务快速增长，不少跨界企业亦涌入储能赛道。”孙佳为表示，资本正是储能企业业务扩张的催化剂，预计未来筹备IPO的储能企业会越来越多。

政策支持是主要驱动力

储能企业在资本市场的高质量发展离不开政策的支持。据中关村储能产业技术联盟统计，2021年至2023年上半年，国家及地方出台储能直接相关政策约1170项。从今年上半年情况看，270余项储能支持政策密集发布，包括国家层面政策19项，涉及储能示范应用、规范管理、电价改革等方面。

8月份以来，各地推出的配套储能设施的财政补贴、允许独立储能企业参与电力市场等政策细则陆续发布。例如，8月4日，河南省人民政府办公厅印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》的通知，其中指出，对配套建设储能规模在1000千瓦时以上储能设施的，省财政给予一次性奖励。8月2日，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会印发的《新疆电力市场独立储能参与中长期交易实施细则（暂行）》提出，独立储能企业可作为独立市场主体参与电力市场。

从应用场景来看，目前国内储能按照大的应用场景分为电源侧，电网侧以及用户侧。其中，强制配储政策成为电源侧储能发展的核心驱动力。

光伏组件自动化生产线制造商金辰股份常务副总裁祁海珅对《证券日报》记者表示，在“双碳”战略目标的背景下，要构建以新能源为主体的新型电力系统，储能是必不可少的电力基础设施。新能源的发电有间接性和不稳定性等特点，目前部分省份强制配储是为了更好地进行电力消纳、保障电网安全。

“随着储能系统成本的持续下降，部分省份的独立储能项目已经初显经济性，其来源包括容量租赁、调峰或现货套利、容量补偿收益等。”孙佳为表示，长期来看，随着新能源发电占比逐步提高以及电力市场的日趋完善，储能将从成本项变成资产项。

展望未来，于晓明表示，为解决商业模式尚不完善的问题，需要进一步通过政策和法规鼓励储能产业发展，技术创新降低成本、进一步提高效率和可靠性，为储能产业链的商业模式提供更好的发展空间和机遇。

(责编：罗知之、陈键)
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