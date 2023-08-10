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市场监管总局发布一批国家标准

2023年08月10日09:54 | 来源：新华社
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　　游泳场所用水、厨房纸巾、家用豆浆机等有了国家标准。市场监管总局9日发布一批国家标准，涉及休闲娱乐活动、家居生活、农业绿色发展、城市建设等方面。

　　在休闲娱乐活动方面，游泳场所用水定额标准可指导和规范行业用水管理，提高用水效率。电动滑板车通用技术标准对产品的结构、性能、电气安全、机械安全方面作出规定，可以更好地指导电动滑板车的设计开发，提升产品质量安全。

　　在家居生活方面，厨房纸巾标准，通过规范和提高厨房纸巾产品的综合性能和总体质量水平，更好地满足消费者对产品使用性能、安全性能方面的需求。快热式电热水器标准，有利于建立统一的产品技术要求和性能测试方法，提升产品品质和消费者使用体验。家用豆浆机标准，解决了当前消费者对家用豆浆机破壁性能的疑虑，为消费者选购豆浆机产品提供了指导和建议。淋浴用花洒标准，进一步提高花洒产品的质量水平和卫生安全。

　　在农业绿色发展方面，肥料产品使用说明编写指南标准，有利于打击市场流通肥料产品中带有夸大、欺骗性标识的乱象。在城市建设方面，建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能分级及检测标准可以引导建筑遮阳生产企业积极使用新技术、新产品、新工艺，降低建筑能耗。城镇供热管道保温标准有助于供热管道生产和工程建设质量的提升，减少能源浪费、减少碳排放。（记者赵文君）

(责编：袁勃、卫嘉)
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